Около 450 тыс. л воды сбросили вертолеты на горящий рынок «Синдика»

Вертолеты сбросили почти 450 тыс. л воды на горящий торговый комплекс «Синдика», который расположен на 65-м км МКАД в Подмосковье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на пожара.

«Сброшено 445 тыс. л воды», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что всего вертолеты совершили 89 сливов воды.

По последним данным, огнем охвачен весь торговый центр, обрушилась кровля на площади 300 кв. м. Пострадали два человека.

Как сообщает муниципальная администрация, вблизи стройрынка нет жилых домов.

Пожар, которому была присвоена третья категория сложности, возник на цокольном этаже ТЦ. Возгорание ликвидируют около сотни пожарных, задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек.