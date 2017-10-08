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Появились видеозаписи тушения пожара в ТЦ «Синдика»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Появились видеозаписи с места пожара в торговом комплексе «Синдика» на 65-м км МКАД в Одинцовском районе Подмосковья.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно здание ТЦ, большая часть которого охвачена огнем, а также вертолет, задействованный в операции по ликвидации возгорания.

Позже огонь распространился на всю территорию торгового комплекса, также произошло обрушение кровли здания на площади 300 кв. м.

По данным Минздрава региона, в результате инцидента пострадали два человека.

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