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СМИ: три человека пострадали в результате пожара в торговом комплексе

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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В результате пожара в торговом центре «Синдика» на 65-м км МКАД пострадали три человека, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Предварительно медицинская помощь оказана троим пострадавшим», — рассказал собеседник агентства.

Один пострадавший отправлен в больницу, вопрос о госпитализации еще двоих пока не решен.

«У всех интоксикация от угарного газа», — добавил источник «Интерфакса».

Ранее стало известно, что площадь обрушения кровли в горящем ТЦ «Синдика» составила 1000 кв. м. В настоящий момент пожарные ожидают, что пожар удастся потушить к 4 утра понедельника.

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