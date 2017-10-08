СМИ: три человека пострадали в результате пожара в торговом комплексе
В результате пожара в торговом центре «Синдика» на 65-м км МКАД пострадали три человека, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Предварительно медицинская помощь оказана троим пострадавшим», — рассказал собеседник агентства.
Один пострадавший отправлен в больницу, вопрос о госпитализации еще двоих пока не решен.
«У всех интоксикация от угарного газа», — добавил источник «Интерфакса».
Ранее стало известно, что площадь обрушения кровли в горящем ТЦ «Синдика» составила 1000 кв. м. В настоящий момент пожарные ожидают, что пожар удастся потушить к 4 утра понедельника.