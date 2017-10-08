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МЧС наращивает группировку по тушению пожара в ТЦ «Синдика»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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МЧС России увеличивает группировку по тушению пожара в торговом центре «Синдика», которому присвоена третья категория сложности. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.

«На месте ЧП работают почти 300 человек, задействована авиация. Группировка наращивается», — доложил Полетыкин главе МЧС РФ Владимиру Пучкову.

Полетыкин добавил, что тушение пожара ведется по периметру здания, «созданы пять участков пожаротушения», привлечено 20 автоцистерн и восемь подъемных механизмов.

На данный момент здание готовят к проливке по периметру, для этого пожарные устанавливают две насосные станции. Отмечается, что все работы ведутся снаружи из-за угрозы обрушения здания.  

Пучков поручил взаимодействовать с авиацией, наладить работу между столичными и областными оперативными службами, а также «усилить информирование населения о складывающейся ситуации».

«Информируйте водителей автомобилей с применением всех современных технологий. Люди должны знать о всех введенных из-за пожара ограничениях», — сказал Пучков, добавив, что необходимо усилить мониторинг воздуха в районе пожара, в Москве и по области.

Пожар вспыхнул на цокольном этаже ТЦ, распространившись по всей территории здания. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек. В ликвидации возгорания задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. По последним данным, пострадали три человека, один из них госпитализирован. В МЧС пообещали локализовать пожар к 3–4 часам утра понедельника.

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