ГИБДД ограничила движение транспорта в районе ТЦ «Синдика»

В районе горящего торгового центра «Синдика» ГИБДД ввела ограничение на проезд, пишет ТАСС.

Это сделано для того, чтобы организовать беспрепятственный проезд экстренных служб.

В воскресенье днем начался пожар в торговом центре «Синдика». По последним данным, три человека пострадали. МЧС советуем жителям прилегающих домой по возможности закрыть окна и не выходить из дома. Площадь обрушения кровли составила 1 тыс. кв м.

В министерстве потребительского рынка и услуг Московской области пообещали, что предложат арендаторам торговых точек в ТЦ «Синдика» новые площади в других торговых комплексах.