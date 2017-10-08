Прямой эфир
Экономика
S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м
Спорт
Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»
Мир
В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ
Мир
Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах
Сюжет:

Власти Подмосковья «сделают выводы» после пожара на рынке «Синдика»

0
Фото: агенство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Подмосковья «сделают выводы» после выяснения причин пожара, который произошел на стройрынке «Синдика» на 65-м км МКАД. Об этом заявил министр потребрынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, сообщает «РИА Новости».

«Мы все ждем выяснения причин возникновения пожара. По итогам будут сделаны выводы о необходимости мониторинга крупных торговых объектов», — сказал он.

Посаженников рассказал, что планирует провести совещание совместно с администрацией Одинцовского муниципального района, куда будут приглашены пострадавшие от пожара арендаторы. Им чиновник намерен предложить новые торговые точки.

Министр отметил, что эвакуация сотрудников и посетителей рынка прошла очень оперативно. 

Пожар, которому была присвоена третья категория сложности, возник на цокольном этаже ТЦ и позже охватил всю территорию. Возгорание ликвидируют около сотни пожарных, задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек.

По последним данным, пострадали три человека, один из которых госпитализирован. В МЧС пообещали локализовать пожар к 3–4 утра понедельника.

По словам одного из очевидцев события, причиной пожара на стройрынке могли стать неполадки с электричеством.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017