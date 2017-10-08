Власти Подмосковья «сделают выводы» после пожара на рынке «Синдика»

Власти Подмосковья «сделают выводы» после выяснения причин пожара, который произошел на стройрынке «Синдика» на 65-м км МКАД. Об этом заявил министр потребрынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, сообщает «РИА Новости».

«Мы все ждем выяснения причин возникновения пожара. По итогам будут сделаны выводы о необходимости мониторинга крупных торговых объектов», — сказал он.

Посаженников рассказал, что планирует провести совещание совместно с администрацией Одинцовского муниципального района, куда будут приглашены пострадавшие от пожара арендаторы. Им чиновник намерен предложить новые торговые точки.

Министр отметил, что эвакуация сотрудников и посетителей рынка прошла очень оперативно.

Пожар, которому была присвоена третья категория сложности, возник на цокольном этаже ТЦ и позже охватил всю территорию. Возгорание ликвидируют около сотни пожарных, задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек.

По последним данным, пострадали три человека, один из которых госпитализирован. В МЧС пообещали локализовать пожар к 3–4 утра понедельника.

По словам одного из очевидцев события, причиной пожара на стройрынке могли стать неполадки с электричеством.