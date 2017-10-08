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Арендаторам ТЦ «Синдика» предложат новые торговые точки

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Арендаторам, которые работают в горящем торговом центре «Синдика», предложат новые торговые точки, расположенные в других торговых комплексах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На следующей неделе мы совместно с администрацией муниципального района проведем совещание. Будут приглашены все пострадавшие предприниматели — арендаторы «Синдики». Каждая ситуация будет рассмотрена индивидуально. Всем желающим мы подберем альтернативные торговые места в других торговых центрах», — сказал глава ведомства Владимир Посаженников.

Ранее МЧС посоветовало жителям прилегающих к месту пожара домов по возможности закрывать окна и не выходить из дома.

Пожар в ТЦ «Синдика» начался в воскресенье днем. По последним данным, три человека пострадали. Огонь охватил всю площадь торгового комплекса. Пожарные ожидают, что возгорание удастся локализовать к 4 часам утра понедельника.

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