МЧС: пожар в ТЦ «Синдика» локализуют к 4 утра понедельника

Пожарные приступили к локализации возгорания в торговом комплексе «Синдика» на 65-м км МКАД, на это, предварительно, потребуется 7–8 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главка МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.

«Подъемные механизмы приступили к работе, начинают локализацию очага пожара. Площадь не увеличивается. Локализация будет в районе 3–4 утра», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в очаге возгорания находятся строительные материалы и лакокрасочные изделия.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября. Возгорание возникло на цокольном этаже здания ТЦ, а затем распространилось на всей его территории. По данным областного Минздрава, в результате пожара пострадали два человека.