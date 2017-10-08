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«Хезболлах»: США не хотят полного уничтожения ИГ

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Фото: REUTERS/Khalil Hasan
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Вашингтон не хочет, чтобы «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ — ред.) была уничтожена полностью. Об этом заявил лидер ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасан Насралла. Он добавил, что США оказывают помощь боевикам через свои базы в Сирии.

«Только США не дают полностью уничтожить ИГ», — сказал он в телеэфире. «Военно-воздушные силы США не позволяют сирийской армии и группам сопротивления продвигаться на пути к позициям, занятым ИГ», — добавил он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что около американской базы в Эт-Танфе расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, где находится более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора. Лагерь находится в пустыне, однако к нему «американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций», отметил Конашенков.

Он добавил, что люди используются американцами в качестве «живого щита», однако Пентагон назвал ложным это сообщение.

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