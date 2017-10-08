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Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать
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Пушков: Сирия и Россия победят ИГ, даже если США будут мешать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сирийская армия при поддержке ВКС России освободит страну от террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), даже если США будут мешать. Об этом заявил, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter.

«В Пентагоне могут не сомневаться: армия Сирии при поддержке России освободит страну от ИГ, даже если США будут мешать. Но лучше бы не мешали», –– написал Пушков.

Эти слова стали ответом на заявления представителя Пентагона Эрика Пэхона о том, что Сирия, Россия и Иран не смогут уничтожить ИГ.

«Усилия авторитарного режима [Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ», –– заявил Пэхона.

По его мнению, поражение ИГ наносят США и их партнеры, а сирийская армия и Россия больших успехов не добились.

В свою очередь глава международного комитета СФ Константин Косачев отметил, что заявления Пентагона всего лишь «банальная ревность», так как США очевидно провалились в Сирии, не достигнув своих целей.

«Американцы ревнуют Россию, они не смогли сделать хоть что-нибудь реальное за два года операции против ИГ», — сказал он.

Ранее глава МИД Сирии отметил, что США и их партнеры убили больше мирных сирийцев, чем террористов, не внеся вклада в победу над ИГ.

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