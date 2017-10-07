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Пентагон: армия Сирии и ВКС РФ не смогут полностью уничтожить ИГ

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Фото: Global Look Press
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Министерство обороны США считает, что действия правительственной армии Сирии и ВКС России не приведут к полному уничтожению террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Такое мнение Пэхон высказал в ответ на слова представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что американская военная база США превратилась в «черную дыру», откуда боевики совершают вылазки, а на освобожденных от ИГ территориях нет следов американского присутствия.

«Эти заявления не соответствуют действительности. Усилия авторитарного режима [Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию», –– приводит ТАСС слова Пэхона.

По его мнению, поражение ИГ наносят США и их партнеры.

«Наши партнеры при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ, и их усилия по организации на местах эффективных органов управления создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ. Сирийский режим, поддерживаемый РФ, не продемонстрировал долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ», — заявил представитель Пентагона.

Генерал-майор Конашенков напомнил, что после двух лет борьбы с ИГ международной коалиции и США к 2015 году около 90% территории Сирии находилось под контролем террористов.

При этом сирийская армия и ВКС РФ сократили подконтрольную ИГ территорию до 10%.

Ранее глава МИД Сирии отметил, что США и их партнеры убили больше мирных сирийцев, чем террористов, не внеся вклада в победу над ИГ.

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