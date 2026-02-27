WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке

Иранская сторона отвергла ключевые требования США по ядерной сделке. Об этом 26 февраля сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Последний раунд переговоров по иранской ядерной программе завершился <...> без достижения соглашения, и обе стороны по-прежнему далеки от согласия по ключевым вопросам», — указано в материале.

По данным издания, американская сторона потребовала ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передать Соединенным Штатам запас обогащенного урана. Однако Иран отверг эти условия.

В свою очередь, агентство Fars News Agency, ссылаясь на слова главы совета по информационной политике администрации президента Ирана Эльяса Хазрати, сообщило в Telegram-канале, что картина, созданная The Wall Street Journal, не отражает реального хода переговоров. Агентство пишет, что обогащение урана будет продолжаться.

Третий раунд косвенных ирано-американских переговоров по ядерному досье 26 февраля стартовал при посредничестве Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

В этот же день бывший заместитель вице-президента Ирана по стратегическим вопросам Сасан Карими отметил, что Иран в рамках переговоров в Женеве по ядерной программе предложил США временную заморозку обогащения урана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.

