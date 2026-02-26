СМИ заявили о предложении Ирана остановить обогащение урана на определенный срок

Иран в рамках переговоров в Женеве по ядерной программе предложил США временную заморозку обогащения урана. Об этом 26 февраля телеканалу Al Jazeera сообщил бывший заместитель вице-президента Ирана по стратегическим вопросам Сасан Карими.

«Иран может на время приостановить высокоэффективное обогащение урана, чтобы укрепить доверие и предпринять дальнейшие шаги. Но это не бесплатно, и взамен он должен пойти на различные уступки, особенно в отношении отмены санкций», — сказал он в интервью.

Карими добавил, что у Ирана есть рычаги влияния в отношении обогащения урана, а Тегеран и Вашингтон сходятся во мнении насчет отсутствия у республики ядерного оружия.

Карими отметил, что обсуждения ракетных программ Ирана не может быть, особенно на фоне наращивания американского вооружения на Ближнем Востоке.

Третий раунд косвенных ирано-американских переговоров по ядерному досье 26 февраля стартовал при посредничестве Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.

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