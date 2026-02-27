МВД опубликовало кадры задержания похитителя девочки в Смоленске

Официальная представитель МВД России Ирина Волк 27 февраля опубликовала кадры задержания похитителя девятилетней девочки в Смоленске.

На видеозаписи в Telegram-канале показано, как похищенную Александру выводят из подъезда многоквартирного дома. За этим следуют кадры задержания и обезвреживания похитителя.

Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.

Позже, 26 февраля, источник «Известий» сообщил, что подозреваемым в похищении девочки оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г. На допросе мужчина признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы. Уточняется, что похищенную удалось найти по ДНК, сим-карте и автомобилю. Как отметили в СК РФ, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

В пресс-службе прокуратуры Смоленской области в тот же день сообщили, что мера пресечения будет избрана судом в ближайшее время.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ