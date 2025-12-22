Электричка загорелась на станции Электрогорск в Подмосковье
На Горьковском направлении в Подмосковье произошло возгорание электропоезда на станции Электрогорск. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Московских железных дорог (МЖД).
«В результате короткого замыкания произошло падение контактного провода на крышу вагона электропоезда с последующим нагревом и искрением крышевого оборудования», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, возгорание было оперативно ликвидировано силами локомотивной бригады. В связи с инцидентом временно приостановлено движение на участке Электрогорск — Павловский Посад, на месте работает ремонтная бригада.
Уточняется, что ситуация не влияет на движение электричек главного хода Горьковского направления.
В этот же день во дворе жилого дома в районе Зябликово в Москве произошел хлопок, после чего загорелся один автомобиль. По предварительной информации, пострадал один человек. Как отметили очевидцы, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Позднее главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по столице возбудило уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ