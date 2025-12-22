По факту взрыва машины на юге Москвы возбуждено уголовное дело
После ЧП по улице Ясеневой в Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 22 декабря сообщило главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по столице.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Место происшествия осматривают следователи в сотрудничестве с оперативными службами города.
«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — указано в Telegram-канале ведомства.
Утром очевидцы сообщили «Известиям», что во дворе жилого дома в районе Зябликово в Москве произошел хлопок, после чего загорелся один автомобиль. По предварительной информации, пострадал один человек.
