Хлопок произошел во дворе жилого дома в Москве
Во дворе жилого дома в районе Зябликово в Москве произошел хлопок, после чего загорелся один автомобиль. Об этом 22 декабря сообщили «Известиям» очевидцы.
По предварительной информации, пострадал один человек. Как отметили очевидцы, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
В прокуратуре Республики Саха (Якутия) 15 декабря сообщили, что в Якутске в результате взрыва газового баллона в салоне автомобиля пострадали два человека, а само транспортное средство загорелось. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Чехова.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ