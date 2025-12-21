Укрепить Украину может только завершение конфликта в стране. Об этом 21 декабря сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Только мир может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира, и должен хотеть его прямо сейчас», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам премьер-министра, крах Украины также станет катастрофой для Венгрии из-за соседства стран. Он добавил, что конфликтные действия ослабляют страну с каждым днем.

Ранее в этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, «ничего хорошего не добавляют». Помощник президента добавил, что идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной неизвестна и не обсуждается.

Орбан 20 декабря, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза (ЕС), заявил о том, что в конфликте на Украине есть вина киевского режима. По словам Орбана, члены ЕС считают, что конфликт на Украине «ничего не будет стоить», в то время как платить приходится именно европейским налогоплательщикам.

