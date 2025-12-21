Реклама
Мир
Дмитриев прокомментировал прошедшие переговоры России и США по Украине
Армия
Силы ПВО сбили в течение 3,5 часов 35 украинских БПЛА над территорией России
Мир
В администрации Трампа сообщили о помощи пенсионерам вместо поддержки Украины
Мир
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов в Армению
Мир
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС по мирному плану США
Общество
Песков оценил предложение руки и сердца на прямой линии с Путиным
Мир
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич в возрасте 105 лет
Мир
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Армия
Танкисты «Востока» разработали новую тактику прорыва обороны ВСУ в Донбассе
Мир
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти 
Мир
Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого
Мир
Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Общество
Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Мир
Путин заявил об укреплении ЕАЭС в качестве центра многополярного мира
Общество
Губерниев назвал странной реакцию Галлямова на утренний звонок журналистки
Армия
ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК ВСУ и объектам энергетики
Мир
В МИД РФ назвали атаки Киева на суда в Черном море попыткой срыва переговоров

Орбан назвал завершение конфликта на Украине условием ее укрепления

Орбан: укрепить Украину может только завершение конфликта
Фото: Global Look Press/Marton Monus
Укрепить Украину может только завершение конфликта в стране. Об этом 21 декабря сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Только мир может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира, и должен хотеть его прямо сейчас», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам премьер-министра, крах Украины также станет катастрофой для Венгрии из-за соседства стран. Он добавил, что конфликтные действия ослабляют страну с каждым днем.

Дипломатический трюк: Украина имитирует готовность к переговорам с Москвой
Зачем Зеленский полетел в Турцию а в Киев приехала делегация из Пентагона

Ранее в этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, «ничего хорошего не добавляют». Помощник президента добавил, что идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной неизвестна и не обсуждается.

Орбан 20 декабря, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза (ЕС), заявил о том, что в конфликте на Украине есть вина киевского режима. По словам Орбана, члены ЕС считают, что конфликт на Украине «ничего не будет стоить», в то время как платить приходится именно европейским налогоплательщикам.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

