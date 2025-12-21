Академик РАН объяснил причины отказа от четырехдневной рабочей недели

При переходе на четырехдневную рабочую неделю россияне могут столкнуться с тем, что им будет нечем себя занять в выходные. Об этом 21 декабря сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», — приводит его слова ТАСС.

Эксперт отметил, что сокращение рабочих часов может вызвать проблемы с занятостью и добавить трудности в организации досуга. Онищенко добавил, что такой переход возможен, но только при внедрении новых технологий, которые позволят сохранить темпы работы в различных отраслях экономики. Однако, по мнению академика, резкое сокращение рабочего времени без должной подготовки может повлиять на развитие экономики страны.

Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов 28 октября отметил, что введение четырехдневной рабочей недели для всех сотрудников в России в текущий момент является нереализуемой задачей. По мнению Сафонова, найти специалистов для поддержания семидневного режима работы неотложной медицинской помощи и стационаров или пятидневного режима школ и детских садов будет сложно.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 15 сентября сообщил, что в РФ со временем могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, но данный процесс не должен быть регуляторным. Он уточнил, что при сокращении числа рабочих дней нельзя допустить снижения дохода сотрудников. При этом, как отметил Нилов, переход должен быть инициирован самим рынком.

