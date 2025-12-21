Стало известно о планах РФ и Малайзии запустить прямые авиарейсы в 2026 году
Россия и Малайзия продолжают работать над запуском прямого авиасообщения, и, если процесс пойдет по плану, первые рейсы могут быть запущены в первой половине 2026 года. Об этом 21 декабря сообщил малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай.
«Министерства транспорта обеих стран ведут эти дискуссии. Нас весьма воодушевляет слышать, что процесс подходит к концу. Если всё пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года», — приводит слова дипломата «РИА Новости».
На первом этапе авиакомпания Red Wings будет осуществлять рейсы из Москвы на остров Лангкави. Посол подчеркнул, что при увеличении спроса возможно введение ежедневных рейсов, что, по его мнению, принесет пользу обеим сторонам.
Лун-Лай 21 декабря сообщил о работе России и Малайзии над безвизовым режимом для малайзийцев в РФ. По его словам, малайзийская туристическая индустрия возлагает надежды на ответное нововведение со стороны России. Помимо этого посол заявил о запуске прямого авиасообщения между Россией и Малайзией в случае успешного завершения переговоров.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ