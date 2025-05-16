Лётная пора: РФ и Малайзия могут запустить прямые рейсы в этом году

Прямое авиасообщение между РФ и Малайзией может возобновиться в 2025 году, заявил «Известиям» сопредседатель межправительственной комиссии двух стран, российский министр Валерий Фальков. Москве и Куала-Лумпуру удалось урегулировать все проблемные моменты, подтвердил Джохари Абдул Гани, который на уровне малайзийского правительства отвечает за отношения с РФ. По словам главы Минэка Максима Решетникова, речь, в частности, шла о гарантиях безопасности бортов из-за западных санкций.

Прямые рейсы с Малайзией

В Россию на этой неделе прибыл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. 14 мая его принял в Кремле Владимир Путин. На повестке переговоров был широкий круг тем, включая расширение туристических связей и восстановление прямых рейсов. По словам сопредседателя российско-малайзийской межправительственной комиссии, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, уже в этом году стороны могут запустить прямые рейсы.

— Ожидать можно, — сказал он «Известиям», отвечая на соответствующий вопрос.

Малайзийская сторона подтвердила, что Куала-Лумпур рассчитывает запустить прямые рейсы в обозримой перспективе.

— Мы готовы. Мы ждем, когда придет российский «Аэрофлот», и совместно будем летать. Больше нет (ограничений. — «Известия»). Я думаю, всё решено, — сказал в беседе с «Известиями» министр плантаций и сырьевых товаров Джохари Абдул Гани, который был назначен руководством страны ответственным за координацию и развитие отношений с Москвой.

Сторонам удалось урегулировать основные трудности, которые были вызваны западными санкциями.

— Главное, что лидеры подтвердили, что всё будем восстанавливать. Малайзийская сторона подтвердила, потому что от них зависело. Был ряд таких вопросов, в том числе и гарантии на незадержание, и по заправке и так далее. Поэтому сейчас в Минтрансе договорятся (о запуске. — «Известия»), — сказал «Известиям» глава Минэка Максим Решетников.

После начала СВО западные страны ввели масштабные ограничения против российской авиационной отрасли. Минторг США неоднократно расширял перечень самолетов из санкционного списка. В него попали и борта в том числе российских магистральных авиакомпаний.

На этом фоне Росавиация ранее рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании, которая находится под санкциями, для полетов за границу из-за риска их ареста. В частности, в январе 2024 года Росавиация попросила «Аэрофлот» и «Россию» не летать на 27 самолетах Boeing и Airbus в Египет.

— После того как значительную часть российских самолетов удалось перевести на наши юрлица, риск ареста этих бортов пропал. Таких самолетов, условно без риска, сейчас достаточно, для того чтобы выполнять полеты по международной маршрутной сети, в том числе когда речь идет об использовании дальнемагистральных лайнеров, — пояснил в разговоре с «Известиями» авиаэксперт Олег Пантелеев.

«Известия» направили запрос в «Аэрофлот» с просьбой уточнить возможные сроки запуска рейсов.

Плюсы и минусы туризма в Малайзии

Появление прямых перелетов значительно увеличит поток туристов между сторонами, говорит Джохари Абдул Гани. В I квартале этого года Малайзию посетили 50 тыс. российских туристов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. В 2024-м турпоток из РФ в эту страну поставил очередной рекорд — почти 131 тыс. человек. При этом сейчас время в пути с учетом пересадки — около 18 часов. Билеты обходятся примерно в 50–60 тыс. рублей на человека в обе стороны с багажом.

Для россиян сейчас действует безвиз до 30 дней для путешествий в Малайзию. А ее граждане для въезда в РФ пока должны оформлять электронную визу. Впрочем, на повестке Москвы и Куала-Лумпура стоит и двустороннее безвизовое соглашение: этот вопрос обсуждается по линии МИДа, говорит Максим Решетников. Таким образом, число малайзийцев, заинтересованных в путешествии в РФ, может увеличиться.

— С Малайзией есть проект соглашения — по ряду позиций будет безвиз, — сказал он.

Соглашение уже было готово, но в какой-то момент малайзийская сторона замедлила с его согласованием. Москва сейчас пытается ускорить этот процесс, резюмировал министр.

Малайзия — страна в Юго-Восточной Азии, где ислам имеет статус государственной религии. По посещаемости туристами она пока уступает таким государствам, как Таиланд или Индонезия. Тем не менее власти пытаются выстоять в непростой борьбе за привлечение зарубежных гостей. К примеру, компания Prasarana Malaysia Berhad, управляющая общественным транспортом, ранее представила безлимитный проездной MyTourist Pass.

В январе 2025 года была официально запущена масштабная рекламная кампания Visit Malaysia 2026. Страна в 2025 году хочет принять 45 млн иностранных посетителей. 2026-й в Малайзии объявлен Годом туризма. Власти неоднократно подчеркивали, что туризм — это важный источник дохода для экономики страны.

— Малайзия — универсальное направление для туризма. Эта страна подходит как для любителей пляжного отдыха, так и для тех, кто хочет познавать города, природные парки. Страна — средняя по масштабам, и поэтому за одну поездку можно посетить сразу несколько мест, — рассказывает «Известиям» туристка из России Анна Лару, ездившая в Малайзию на отдых.

По ее словам, Малайзия оставляет приятные впечатления благодаря гостеприимности местных жителей.

— Жители постоянно спрашивают иностранцев, нужна ли им какая-то помощь, не требуя при этом никакой оплаты. В этом они, например, отличаются в лучшую сторону от жителей Шри-Ланки. Был случай, когда местные на мотоцикле подвезли нас к остановке автобуса, поскольку пешком мы бы не успели, а для того чтобы вызвать такси, не было интернета. И хотя мы предложили деньги, они отказались, — добавила она.

С другой стороны, конечно, есть и минусы. Прежде всего в стране много наркозависимых. И если днем этого человек не замечает, в ночное время суток ситуация иная, резюмирует россиянка.

Согласно официальной статистике, более половины заключенных в Малайзии находятся за решеткой из-за преступлений, связанных с наркотиками. В центре реабилитации наркозависимых — около 10 тыс. пациентов, и порядка 7 тыс. проходят реабилитацию в обществе.

При этом в целом уровень уличной преступности в Малайзии невысок. Однако в крупных городах, в том числе в Куала-Лумпуре и Джохор-Бару, всё же есть риск карманных краж и мошенничества.