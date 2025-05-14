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Высокие отношения: РФ нарастит сотрудничество с Малайзией в энергетике

Что Владимир Путин сказал Анвару Ибрагиму на встрече в Большом Кремлевском дворце
Фото: Официальный сайт президента РФ
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Российско-малазийские отношения находятся на подъеме, они успешно и поступательно развиваются, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Особое внимание политики уделили росту товарооборота: перспективы есть в фармацевтике, ядерной медицине, нефтегазовом машино- и судостроении, сельском хозяйстве. Российская сторона также видит хорошие возможности в области мирного атома. Работа в БРИКС и сотрудничество по линии АСЕАН сближают позиции Москвы и Куала-Лумпура, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Путин провел переговоры с премьером Малайзии

Торжественные и деловые мероприятия в Москве по случаю 9 мая уже прошли, но Владимир Путин продолжает принимать у себя иностранных лидеров. 14 мая президент России провел переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В ведущих малазийских СМИ встречу Ибрагима с Путиным называют исторической: она «открывает новую эру в отношениях Малайзии и России». В преддверии визита в правительстве подчеркнули, что Анвар Ибрагим станет первым премьер-министром Малайзии за 17 лет, в честь прибытия которого официально выстроят почетный караул.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Кремль для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 14 мая 2025 года

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Кремль для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 14 мая 2025 года

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Синицын

«Малайзия наш давний, очень надежный и значимый партнер. И в целом, и в восточной Азии», — заявил в начале встречи в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин. Дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1967 году. Анвар Ибрагим в свою очередь назвал Россию большим другом. Нельзя не отметить в целом интерес малайзийского политика к нашей стране. К примеру, премьер не раз признавался, что любит читать Чехова и Ахматову.

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Впечатляет скорость организации визита. Официальное приглашение Анвару Ибрагиму передал Сергей Шойгу во время своей поездки в Малайзию в конце февраля. Не прошло и трех месяцев, как лидер Малайзии приехал в РФ. И это явно не последние встречи в контексте сотрудничества двух стран. Владимир Путин заявил, что султана Ибрагима также ждут в России — он принял присягу в качестве нового короля Малайзии в январе прошлого года.

— Российско-малазийские отношения находятся на подъеме, успешно и поступательно развиваются, и обе стороны искренне заинтересованы в том, чтобы такое взаимодействие становилось еще более содержательным и продуктивным. Для этого есть все необходимые предпосылки, — отметил Владимир Путин по итогам переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент РФ Владимир Путин во время встречи, 14 мая 2025 годапремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим (слева) во время встречи

Слева направо: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент РФ Владимир Путин во время встречи, 14 мая 2025 года

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Стороны обсудили как вопросы двустороннего взаимодействия, так и актуальную международную повестку. Особое внимание уделили торговому сотрудничеству, особенно на фоне турбулентной ситуации в мировой экономике. Россия экспортирует в Малайзию нефтепродукты, минералы и удобрения, а импортирует электронику, оборудование, комплектующие и продовольствие.

При этом президент РФ заметил, что «товарооборот припал», хотя и превысил $3 млрд в 2024 году. Путин выразил надежду, что межправкомиссия исправит ситуацию. По словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, основой для роста товарооборота станут фармацевтика, медицинская техника, ядерная медицина, а также нефтегазовое машиностроение и судостроение, включая высокоскоростные суда на подводных крыльях и электросуда. Особое внимание уделяется поставкам сельхозпродукции и минеральных удобрений.

Российский президент увидел перспективы также в газовой сфере и в области мирного атома. Путин назвал энергетику ключевой областью сотрудничества. В частности, малайзийский нефтегазовый концерн Petronas входит в акционерный капитал «Роснефти», развивает партнерское взаимодействие с этой компанией и «Газпромом».

Малайзия интересуется российскими плавучими атомными электростанциями, сообщил «Известиям» генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов»
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Пока активно и без перебоев развивается туризм. Глава РФ особо отметил привлекательность страны для российских путешественников. Сейчас на рассмотрении Малайзии находится соглашение о введении двустороннего безвизового режима. Москва и Куала-Лумпур также работают над запуском прямых рейсов.

Несмотря на важность обсуждаемых тем, итоговое заявление президента под конец проходило в непринужденной и даже расслабленной манере. Путин, в частности, рассказал, что во время экскурсии по Большому Кремлевскому дворцу показал Ибрагиму Андреевский зал с тремя тронами и задал вопрос: «Один трон для царя, один для его жены, а третий, как вы думаете, для кого?». Малазийский премьер остроумно ответил: «Для второй жены».

«Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры», — сказал Путин. По словам президента России, третий трон на самом деле предназначался для матери царя.

«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», — шутливо заметил Путин.

Где пересекаются интересы России и Малайзии

В целом у малайзийского лидера в России запланирована обширная программа. Он уже переговорил со своим де-юре визави — премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В частности, глава российского правительства предложил проработать новые совместные экономические проекты. «Мы видим хорошие возможности для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Малайзией, имею в виду энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, агропромышленный комплекс, цифровую экономику», — обратил внимание Мишустин.

На повестке визита Анвара Ибрагима — также встречи с российскими бизнесменами, общение с представителями малазийской диаспоры в Москве и даже торжественная речь в МГИМО. Но особое внимание привлекает участие малазийского лидера в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет 16–18 мая в столице Татарстана. Интерес к подобным мероприятиям очевиден: мусульмане составляют большинство населения Малайзии — около 63,5%. Поэтому развитие сотрудничества с РФ, в том числе через связи с представителями исламской части России выглядит вполне логичным шагом. В Татарстан малазийца пригласил лично глава республики Рустам Минниханов. Кстати, в августе 2024 года премьер Малайзии как раз принимал у себя делегацию из этой республики. Анвар Ибрагим едет в Казань впервые и станет главным зарубежным гостем предстоящего форума, а малазийская делегация — самой многочисленной среди иностранных.

Портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В связи с приездом лидера страны с мусульманским большинством на форуме, вполне вероятно, будет обсуждаться развитие в России исламского банкинга.

«Малайзия — лидер мирового исламского банкинга. В этом государстве действуют 14 стандартов по управлению исламскими финансовыми учреждениями. Благодаря этому доля исламских финансов в экономике страны выросла в два раза – до 45%», — рассказывал ранее министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

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В республике уже стартовал эксперимент по привлечению финансирования на таких условиях. Эксперты отмечают: давно обсуждается и идея выпуска облигационного займа по канонам шариата – сукук. Возможно, она получит продолжение как раз на форуме.

Сотрудничество с Малайзией по линии БРИКС и АСЕАН

У Ибрагима была возможность посетить Казань и раньше. Он должен был представлять страну на саммите БРИКС в октябре 2024 года, но вместо него тогда поехал министр экономики Рафизи Рамли. Однако это не помешало Малайзии присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера. Хотя еще пару лет назад возможность подключения этой азиатской страны к объединению особо и не обсуждалась.

Развитие отношений Москвы и Куала-Лумпура, безусловно, дает более широкие возможности для РФ по линии диалога «Россия – АСЕАН». Малайзия председательствует в этом году в организации. В разговоре с Анваром Ибрагимом Владимир Путин лично выразил надежду, что при помощи Малайзии отношения России с АСЕАН будут развиваться. Малайзии, впрочем, развитие сотрудничества с Россией тоже открывает новые горизонты, особенно на фоне торговых войн США. Введение пошлин в размере 24% едва ли позитивно скажется на экономике страны. На этом фоне поиск «альтернативных» партнеров выглядит логичным шагом.

Министр экономики Малайзии Мохд Рафизи бин Рамли, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани, 23 октября 2024 года

Министр экономики Малайзии Мохд Рафизи бин Рамли, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани, 23 октября 2024 года

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

— Политика неприсоединения Малайзии и равноудаленный подход к политике великих держав делают ее подходящим членом БРИКС. Под руководством премьер-министра Анвара Ибрагима Малайзия активно проводит дедолларизацию, что синхронизируется с формирующимся подходом России, Китая и Индии. Как председатель АСЕАН 2025 года Малайзия налаживает связи со всеми своими основными партнерами по диалогу, а Россия — один из важнейших партнеров, — заявил «Известиям» директор Центра регионализма АСЕАН Университета Малайзии Рахул Мишра.

Куала-Лумпур ценит сотрудничество с Москвой и ее роль в построении многополярного мира, формировании БРИКС и иных незападных альтернатив. И это стало особенно заметно после прихода к власти Анвара Ибрагима, заметил в разговоре с «Известиями» научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Павел Шатерников.

Для АСЕАН важно иметь множество партнеров по всему миру, не замыкаясь на сотрудничестве с кем-то одним. Поэтому, можно сказать, что здесь интересы Москвы и Куала-Лумпура пересекаются — Россия осуществляет поворот на Восток, а Малайзия диверсифицирует внешнюю политику, резюмировал эксперт.

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