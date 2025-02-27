Визитный режим: премьер Малайзии принял приглашение посетить РФ

Россия и Малайзия обсуждают расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики. Эта тема была одной из основных во время переговоров секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу с руководством юго-восточной страны. Кроме того, Москва и Куала-Лумпур обсуждают перспективы кооперации в космической отрасли. Между тем премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Москву. С 2022 года, несмотря на западные санкции и внешнее давление, Малайзия видит в России надежного партнера, считают эксперты.

Двусторонние отношения России и Малайзии

Сергей Шойгу прибыл в Малайзию с рабочим визитом 26 февраля. Однако основная программа была запланирована на следующий день: сперва переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Нуширваном Зайналом Абидином, а затем с главой правительства Анваром Ибрагимом. Он также посетил министерство обороны страны, где встретился с главой военного ведомства Мохамедом Халедом Нордином.

Секретарь Совбеза РФ передал послание от российского лидера Владимира Путина, в котором говорится о традиционно дружеском характере двусторонних связей. Кроме того, в нем было приглашение премьеру Малайзии посетить Россию с официальным визитом, которое глава правительства принял. В последний раз политики встречались в сентябре 2024 года на Восточном экономическом форуме.

Президент Российской Федерации Владимир Путин Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российско-малайзийские отношения активно развиваются, полагает заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Александр Королев.

— С 2022 года именно с Малайзией отношения активно развивались с точки зрения политического, дипломатического и экономического сотрудничества. Ярким прорывом как раз был приезд премьера на ВЭФ. Не стоит забывать и о желании Малайзии стать полноценным участником БРИКС, — сказал «Известиями» эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Во время переговоров с премьер-министром Малайзии обсуждались перспективы углубления торгово-экономических связей. Страна занимает первое место в мире по выпуску электронных чипов, что делает ее крайне привлекательной для России. РФ активно импортирует оттуда микроэлектронику и полупроводники. Точной цифры за 2024 год пока нет, но в 2023-м товарооборот между нашими странами увеличился на 11% и превысил $3 млрд. Москва видит в Малайзии и большой рынок сбыта. С началом СВО РФ усилила свои позиции на нем, добавил Александр Королев.

— Россия стала больше поставлять минерального топлива, угольных брикетов и различных удобрений. Сейчас РФ занимает около 23% всего рынка удобрений в стране, что делает ее одним из ключевых экспортеров в этой области. Увеличились поставки алюминия. В обратном направлении — это прежде всего электроника, — заявил в беседе с «Известиями» Александр Королев.

Сотрудничество России и Малайзии в энергетике и космосе

Особое внимание на переговорах стороны уделили взаимодействию в сфере атомной энергетики. В российской делегации присутствовал представитель «Росатома» — компании, которая еще в 2015 году выразила готовность построить атомный реактор в Малайзии. В сентябре 2024 года в госкорпорации заявили о том, что видят перспективы работы в стране. В Малайзии действует единственный исследовательский реактор, запущенный в 1982 году. К 2030-му там планируют построить три или четыре АЭС. Не исключено, что в возведении одной из них как раз и примет участие «Росатом». Малайзия также высказывала заинтересованность российским проектом.

Фото: Global Look Press/NASA Earth

Во время переговоров с малайзийской стороной обсудили и космическую отрасль. В прошлом сентябре действующий премьер страны Анвар Ибрагим подчеркнул важность сотрудничества с РФ в области технологий космической промышленности. Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов посетил Малайзию в 2023 году и представил предложения по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли, среди них — система управления сельским хозяйством, сервисы для мониторинга строительных объектов и картографии.

Темой для разговора также стало сотрудничество России с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). «Мы обсуждали меры по сохранению «десятки» как таковой, ее продуктивную работу, ее существование и как избежать настойчивого вторжения по разрушению этой очень важной конструкции, которая показала эффективность», — сказал Шойгу.

АСЕАН испытывает сейчас проблемы внутреннего и внешнего характера, которые могут беспокоить Россию. Москва видит в «десятке» структуру, которая вписывается в систему многополярного мира. Что касается внутренних проблем, то здесь речь идет прежде всего о разногласиях внутри организации, которые способны нарушить ее дееспособность. Камень преткновения — Мьянма, где к власти в 2021 году пришли военные. Малайзия и Индонезия занимают весьма жесткую позицию в отношении этой страны. Внешний фактор — развитие и расширение таких организаций, как QUAD (Австралия, Индия, США, Япония) и AUKUS (Австралия, Великобритания, США), которые усиливают милитаризацию региона.

Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

Обсуждаться на встрече могло также сотрудничество Москвы и Куала-Лумпура по линии БРИКС. С января Малайзия стала государством — партнером организации. Страна заинтересована стать полноценным членом БРИКС по примеру Индонезии, которая получила этот статус в начале нынешнего года.