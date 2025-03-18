Разрешить войти: РФ готовит отмену виз для туристов из Вьетнама и Малайзии
Россия намерена отменить визы для ряда стран Юго-Восточной Азии, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития РФ. С Вьетнамом планируется облегчить въезд групповым туристам, а Малайзия рассматривает двустороннее соглашение о безвизе для индивидуальных путешественников. По мере роста интереса к поездкам в Россию продолжится работа и над отменой виз и увеличением количества поездок по электронному разрешению, заявил «Известиям» вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Кроме того, РФ продвигает российский бренд Discover Russia, в том числе в странах АСЕАН.
Россия упрощает путешествия с Вьетнамом и Малайзией
На фоне ограниченного потока туристов в Россию из Европы развитие въездного туризма становится особенно актуальным. Сейчас активная работа ведется, в частности, с Вьетнамом, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ.
— Прорабатываем введение механизма групповых безвизовых турпоездок с Вьетнамом, который будет работать по аналогии с уже действующим механизмом безвизовых поездок с Китаем и Ираном. Речь идет о привлечении туристов из Вьетнама и развитии сегмента организованного туризма, поскольку в реализации групповых туров могут участвовать только аккредитованные туроператоры. В настоящее время гражданам Вьетнама необходимо оформлять визу в России, — сказали в ведомстве.
Россиянам оформлять проездной документ не нужно. Власти Вьетнама на днях решили продлить безвизовый режим для туристов из 12 стран, включая РФ, до 14 марта 2028 года. Он позволяет легально находиться в стране 45 дней, по истечении срока уже придется оформить электронную визу. В Минэке обратили внимание, что безвиз для россиян — всё же временная мера, его могут не продлить в определенный момент. На этом фоне развитие двустороннего туризма с Вьетнамом выглядит выгодной инвестицией.
К слову, пока всё идет очень гладко. Авиакомпания Vietnam Airlines с мая начнет регулярные рейсы по маршруту Москва – Ханой. Туроператоры уверены, что возвращение вьетнамских авиалиний откроет новые возможности как для въездного, так и выездного туризма.
Идет работа по отмене виз и для индивидуальных туристов. К примеру, совсем недавно Россия договорилась с Мьянмой о введении двустороннего безвизового режима. Как заявил «Известиям» глава мьянманского МИДа Тан Свей, такое соглашение планируется заключить в течение одного-двух месяцев.
— С Мьянмой в ближайшее время планируем отменить визы. Аналогичное соглашение в данный момент находится на рассмотрении у наших малайзийских партнеров, — сообщили «Известиям» в Минэке.
По обоим направлениям планируют запустить прямые рейсы. С Мьянмой их можно ждать уже в 2025 году — разрешение на сообщение с российской столицей получено, сказал Тан Свей. Пока что с 2023-го запустили маршрут Новосибирск – Янгон с технической остановкой в Мандалае.
Россия и Малайзия также работают над запуском прямых рейсов, тем более что страна предлагает не только пляжный отдых (остров Лангкави и регион Пинанг), но и городские туры — в столицу Куала-Лумпур. Сейчас РФ ждет согласия малайзийских аэропортов на обслуживание и заправку российских лайнеров. Тем не менее шансы на возобновление прямого сообщения довольно низкие, сказал «Известиям» вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.
— В любом случае даже в теории можно говорить только о запуске прямых рейсов в Куала-Лумпур, так как аэропорты на курортах Малайзии, такие как Лангкави и Пинанг, не способны принимать широкофюзеляжные самолеты, а из большинства аэропортов России могут долететь только такие, — обратил внимание эксперт.
В прошлом году возобновили прямые рейсы из Москвы на Бали. В АТОР уже отмечают спрос на туры в Индонезию и за пределами популярного курорта: интерес у россиян вызывают острова Ломбок, Комодо, города Джокьякарта и столичная Джакарта. Однако новые авиамаршруты, судя по всему, не планируются. В Минэке сказали «Известиям», что на настоящий момент рейсов на Бали достаточно, чтобы покрыть туристический спрос россиян на поездки в Индонезию.
Лидером в регионе по спросу, безусловно, остается Таиланд, который в этом году примет как минимум 2 млн россиян. Динамика обусловлена как раз хорошей транспортной доступностью, то есть большим количеством рейсов не только из Москвы, но и из других городов.
Юго-Восточная Азия — приоритет на ближайшие годы для России
Важно отметить, что визовые послабления и расширение авиасообщения работают в обе стороны. По мере роста интереса россиян к путешествиям в Юго-Восточную Азию фиксируется спрос и на поездки в Россию во всех странах региона. Там, где еще есть ограничения, Россия будет и дальше работать над отменой виз, увеличением количества поездок по электронной визе и срока пребывания, заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
— Туристический рынок Юго-Восточной Азии — это наш приоритет на ближайшие годы, — подчеркнули «Известиям» в Минэкономразвития. — Мы планируем активно продвигать туристические продукты под брендом Discover Russia на выставках и в медиаресурсах стран АСЕАН.
Еще один ключевой фактор для развития как выездного, так и въездного туризма — это транзитные возможности Юго-Восточной Азии.
— Широкие транзитные возможности китайских аэропортов значительно увеличили доступность массовых направлений для российских туристов. В первую очередь это Малайзия, Индонезия (помимо Бали) и Филиппины. Китайский Хайнань — вообще лидер по динамике роста. Прямые рейсы сюда отправляются из многих городов России, много очень качественных отелей, отличные пляжи, хорошие возможности для шопинга. Так что рост этого направления будет продолжаться, — заметил Артур Мурадян.
Это, безусловно, открывает более широкие возможности и для популяризации туристических направлений в России. Въездному туризму, конечно, пока далеко до доковидных показателей, но прогресс ощутимый. По итогам 2024 года количество поездок в Россию выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.
Неудивительно, что первое место (около 50−60%) осталось за китайскими туристами. В этом плане очень перспективным выглядит развитие авиасообщения как раз с Вьетнамом, подчеркивает Горин. Вообще стыковки в странах Юго-Восточной Азии становятся очень востребованными и позволяют разгрузить хабы в Китае и ОАЭ.