Разрешить войти: РФ готовит отмену виз для туристов из Вьетнама и Малайзии

Россия намерена отменить визы для ряда стран Юго-Восточной Азии, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития РФ. С Вьетнамом планируется облегчить въезд групповым туристам, а Малайзия рассматривает двустороннее соглашение о безвизе для индивидуальных путешественников. По мере роста интереса к поездкам в Россию продолжится работа и над отменой виз и увеличением количества поездок по электронному разрешению, заявил «Известиям» вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Кроме того, РФ продвигает российский бренд Discover Russia, в том числе в странах АСЕАН.

Россия упрощает путешествия с Вьетнамом и Малайзией

На фоне ограниченного потока туристов в Россию из Европы развитие въездного туризма становится особенно актуальным. Сейчас активная работа ведется, в частности, с Вьетнамом, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ.

— Прорабатываем введение механизма групповых безвизовых турпоездок с Вьетнамом, который будет работать по аналогии с уже действующим механизмом безвизовых поездок с Китаем и Ираном. Речь идет о привлечении туристов из Вьетнама и развитии сегмента организованного туризма, поскольку в реализации групповых туров могут участвовать только аккредитованные туроператоры. В настоящее время гражданам Вьетнама необходимо оформлять визу в России, — сказали в ведомстве.

Россиянам оформлять проездной документ не нужно. Власти Вьетнама на днях решили продлить безвизовый режим для туристов из 12 стран, включая РФ, до 14 марта 2028 года. Он позволяет легально находиться в стране 45 дней, по истечении срока уже придется оформить электронную визу. В Минэке обратили внимание, что безвиз для россиян — всё же временная мера, его могут не продлить в определенный момент. На этом фоне развитие двустороннего туризма с Вьетнамом выглядит выгодной инвестицией.

К слову, пока всё идет очень гладко. Авиакомпания Vietnam Airlines с мая начнет регулярные рейсы по маршруту Москва – Ханой. Туроператоры уверены, что возвращение вьетнамских авиалиний откроет новые возможности как для въездного, так и выездного туризма.

Идет работа по отмене виз и для индивидуальных туристов. К примеру, совсем недавно Россия договорилась с Мьянмой о введении двустороннего безвизового режима. Как заявил «Известиям» глава мьянманского МИДа Тан Свей, такое соглашение планируется заключить в течение одного-двух месяцев.

— С Мьянмой в ближайшее время планируем отменить визы. Аналогичное соглашение в данный момент находится на рассмотрении у наших малайзийских партнеров, — сообщили «Известиям» в Минэке.

По обоим направлениям планируют запустить прямые рейсы. С Мьянмой их можно ждать уже в 2025 году — разрешение на сообщение с российской столицей получено, сказал Тан Свей. Пока что с 2023-го запустили маршрут Новосибирск – Янгон с технической остановкой в Мандалае.

Россия и Малайзия также работают над запуском прямых рейсов, тем более что страна предлагает не только пляжный отдых (остров Лангкави и регион Пинанг), но и городские туры — в столицу Куала-Лумпур. Сейчас РФ ждет согласия малайзийских аэропортов на обслуживание и заправку российских лайнеров. Тем не менее шансы на возобновление прямого сообщения довольно низкие, сказал «Известиям» вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян.

— В любом случае даже в теории можно говорить только о запуске прямых рейсов в Куала-Лумпур, так как аэропорты на курортах Малайзии, такие как Лангкави и Пинанг, не способны принимать широкофюзеляжные самолеты, а из большинства аэропортов России могут долететь только такие, — обратил внимание эксперт.

В прошлом году возобновили прямые рейсы из Москвы на Бали. В АТОР уже отмечают спрос на туры в Индонезию и за пределами популярного курорта: интерес у россиян вызывают острова Ломбок, Комодо, города Джокьякарта и столичная Джакарта. Однако новые авиамаршруты, судя по всему, не планируются. В Минэке сказали «Известиям», что на настоящий момент рейсов на Бали достаточно, чтобы покрыть туристический спрос россиян на поездки в Индонезию.

Лидером в регионе по спросу, безусловно, остается Таиланд, который в этом году примет как минимум 2 млн россиян. Динамика обусловлена как раз хорошей транспортной доступностью, то есть большим количеством рейсов не только из Москвы, но и из других городов.

Юго-Восточная Азия — приоритет на ближайшие годы для России

Важно отметить, что визовые послабления и расширение авиасообщения работают в обе стороны. По мере роста интереса россиян к путешествиям в Юго-Восточную Азию фиксируется спрос и на поездки в Россию во всех странах региона. Там, где еще есть ограничения, Россия будет и дальше работать над отменой виз, увеличением количества поездок по электронной визе и срока пребывания, заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

— Туристический рынок Юго-Восточной Азии — это наш приоритет на ближайшие годы, — подчеркнули «Известиям» в Минэкономразвития. — Мы планируем активно продвигать туристические продукты под брендом Discover Russia на выставках и в медиаресурсах стран АСЕАН.

Справка «Известий» Национальный туристический бренд Discover Russia объединяет 89 регионов РФ. Его главная цель — повысить узнаваемость России на международной арене для продвижения отечественного туристического потенциала. Под брендом Discover Russia уже запущено 11 маршрутов по 12 регионам России, которые адаптированы под иностранных туристов. Камчатка стала первым регионом, который реализовал кобрендинг с Discover Russia: регион представил маршрут «Земля драконов» для китайских туристов. В промотуре приняли участие представители 20 компаний из КНР.

Еще один ключевой фактор для развития как выездного, так и въездного туризма — это транзитные возможности Юго-Восточной Азии.

— Широкие транзитные возможности китайских аэропортов значительно увеличили доступность массовых направлений для российских туристов. В первую очередь это Малайзия, Индонезия (помимо Бали) и Филиппины. Китайский Хайнань — вообще лидер по динамике роста. Прямые рейсы сюда отправляются из многих городов России, много очень качественных отелей, отличные пляжи, хорошие возможности для шопинга. Так что рост этого направления будет продолжаться, — заметил Артур Мурадян.

Это, безусловно, открывает более широкие возможности и для популяризации туристических направлений в России. Въездному туризму, конечно, пока далеко до доковидных показателей, но прогресс ощутимый. По итогам 2024 года количество поездок в Россию выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.



Неудивительно, что первое место (около 50−60%) осталось за китайскими туристами. В этом плане очень перспективным выглядит развитие авиасообщения как раз с Вьетнамом, подчеркивает Горин. Вообще стыковки в странах Юго-Восточной Азии становятся очень востребованными и позволяют разгрузить хабы в Китае и ОАЭ.