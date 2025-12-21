СМИ предрекли поражение немецких наемников при вступлении в ряды ВСУ
Военнослужащие Германии, которые решат вспупить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве добровольцев, потерпят поражение. Об этом 21 декабря сообщила газета Kоlner Stadt-Anzeiger (KSTA).
«Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить», — приводит издание слова одного из немецких наемников, участвующего в боевых действиях против Российской армии.
По мнению военного, немецкие солдаты, вступившие в ряды ВСУ, будут разгромлены уже в текущем году.
В российских силовых структурах 19 декабря сообщили, что иностранные наемники прекратили подчиняться командиру 47-й механизированной бригады ВСУ. Уточнялось, что наемники отказываются выходить на позиции и проживать в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах.
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