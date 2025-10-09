Школу в Челябинской области перевели на дистант после вспышки кишечной инфекции
- Новости
- Происшествия
- Школу в Челябинской области перевели на дистант после вспышки кишечной инфекции
В Трехгорном Челябинской области школу № 110 перевели на дистанционное обучение после вспышки кишечной инфекции. Об этом 9 октября сообщил глава города Данил Громенко.
«В школе введено дистанционное обучение. Созван оперативный штаб при главе города», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в настоящее время семь школьников с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы. Остальные заболевшие проходят амбулаторное лечение на дому.
Он также отметил, что причина инцидента будет установлена после получения результатов лабораторных исследований.
В начале октября в лицее № 159 в Екатеринбурге отравились 20 детей. Они надышались предтренировочным комплексом.
Позднее ученики лицея сообщили «Известиям», что порошковый энергетик, которым отравились дети, принес школьник, чтобы похвастаться перед друзьями. По предварительной информации, учащийся восьмого класса нашел банку с энергетическим порошком 30 сентября на тренировке в спортзале, на следующий день он принес ее в школу, чтобы показать друзьям, но случайно рассыпал.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ