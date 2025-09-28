Парламентские выборы стартуют утром в воскресенье, 28 сентября, в Молдавии. Голосование продлится вплоть до 21:00 (местное время, совпадает с мск).

Как сообщает Moldpress, более 3,2 млн молдован имеют право голоса в республике. В число избирателей входит также и та молодежь, которая будет принимать участие в выборах впервые. Результаты голосования будут считаться признанными в случае, если на него явится не менее трети внесенных в списки избирателей.

Проголосовать могут также и в других странах, где открыли в общей сложности 301 участок, из которых только два были оборудованы на территории РФ.

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 26 сентября в интервью с «Известиями» объяснил открытие всего двух избирательных пунктов в РФ страхом действующего президента страны Майи Санду потерпеть поражение на данных выборах. Он указал на имеющиеся у оппозиции высокие шансы победить.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии 27 сентября отстранила от выборов оппозиционные партии «Великая Молдова», а также «Сердце Молдовы», что, по мнению социалистов республики, стало ударом по демократии, а днем ранее обязала иное политическое объединение «Патриотический блок» обновить перечень их кандидатов с учетом гендерной квоты.

В министерстве иностранных дел РФ 25 сентября выразили надежду на объективные результаты данных выборов, а днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на лишение права голоса сторонников связей с РФ.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ