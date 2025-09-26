ЦИК Молдавии отстранила от парламентских выборов партию «Сердце Молдовы»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила оппозиционную партию «Сердце Молдовы» от выборов за два дня до голосования. Об этом 26 сентября сообщили на сайте ЦИК Молдавии.
В избирательном органе сослались на решение суда в Кишинева, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции.
«В результате данного решения отмечается невозможность участия республиканской партии «Сердце Молдовы» в выборах, в том числе совместно, в качестве члена избирательного блока «Патриот социалистов, коммунистов, Сердце и будущее Молдовы», — говорится в заявлении.
Ранее, 25 сентября, суд в Молдавии ограничил деятельность партии «Сердце Молдовы» на год. Лидер партии Ирина Влах назвала решение откровенным политическим заказом и заявила, что оно является частью сценария властей, цель которого — «заставить замолчать».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ