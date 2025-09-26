Реклама
ЦИК Молдавии отстранила от парламентских выборов партию «Сердце Молдовы»

Фото: Global Look Press/Diego Herrera
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила оппозиционную партию «Сердце Молдовы» от выборов за два дня до голосования. Об этом 26 сентября сообщили на сайте ЦИК Молдавии.

В избирательном органе сослались на решение суда в Кишинева, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции.

«В результате данного решения отмечается невозможность участия республиканской партии «Сердце Молдовы» в выборах, в том числе совместно, в качестве члена избирательного блока «Патриот социалистов, коммунистов, Сердце и будущее Молдовы», — говорится в заявлении.

«Есть опасения, что правящая партия может не признать выборы в Молдавии»
Депутат республиканского парламента Богдан Цырдя — о запугивании населения страны, сотрудничестве с НАТО и давлении на оппозицию

Ранее, 25 сентября, суд в Молдавии ограничил деятельность партии «Сердце Молдовы» на год. Лидер партии Ирина Влах назвала решение откровенным политическим заказом и заявила, что оно является частью сценария властей, цель которого — «заставить замолчать».

