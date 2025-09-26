ЦИК Молдавии отстранила от парламентских выборов партию «Великая Молдова»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отстранила от парламентских выборов оппозиционную партию «Великая Молдова». Об этом 26 сентября сообщили на сайте ЦИК Молдавии.

«Центральная избирательная комиссия аннулировала регистрацию конкурента на выборах от политической партии MOLDOVA MARE и кандидатов в депутаты парламента Республики Молдова от этого политического формирования на парламентских выборах 28 сентября 2025 года», — говорится в материале.

Отмечается, что решение комиссии было принято по итогам рассмотрения жалоб от правоохранительных и политических структур, включая Европейскую социал-демократическую партию, национальный антикоррупционный центр и службу информации и безопасности.

В качестве оснований приводятся факты использования кандидатом незадекларированных финансовых средств, в том числе из-за рубежа, подкупа избирателей, а также участия в замаскированном блоке с партиями, признанными неконституционными.

Ранее в этот день ЦИК Молдавии отстранила оппозиционную партию «Сердце Молдовы» от выборов. В избирательном органе сослались на решение суда в Кишиневе, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции.

25 сентября суд в Молдавии ограничил деятельность партии «Сердце Молдовы» на год. Лидер партии Ирина Влах назвала решение откровенным политическим заказом и заявила, что оно является частью сценария властей, цель которого — «заставить замолчать».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ