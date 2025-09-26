ЦИК Молдавии обязала «Патриотический блок» обновить список кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обязала оппозиционный избирательный альянс «Патриотический блок» обновить список кандидатов с учетом гендерной квоты. Об этом 26 сентября заявил зампредседателя комиссии Павел Постика на заседании ЦИК, трансляция которого велась на YouTube-канале ЦИК республики.

«После исключения кандидатов и перестановки оставшихся необходимо проверить соблюдение гендерной квоты 60 на 40. В ряде случаев выявлено, что в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три кандидата-женщины», — заявил он.

ЦИК обязал «Патриотический блок» устранить несоответствия требованиям гендерной квоты в течение 24 часов.

Ранее, 25 сентября, суд в Молдавии ограничил деятельность партии «Сердце Молдовы» на год. Лидер партии Ирина Влах назвала решение откровенным политическим заказом и заявила, что оно является частью сценария властей, цель которого — «заставить замолчать».

15 сентября лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) усилили репрессии против оппозиции, чтобы запугать ее перед предстоящими выборами в парламент. Он отметил, что за 13 дней до выборов, намеченных на 28 сентября, молдавский Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), находящийся в ведении главы государства, задержал нескольких представителей блока.

