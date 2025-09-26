Партия социалистов назвала отстранение «Сердца Молдовы» ударом по демократии

Патриотический блок назвал отстранение «Сердца Молдовы» ударом по демократии и праву граждан на свободный выбор. С таким заявлением политическая сила выступила 26 сентября.

«Сегодняшнее решение о снятии партии «Сердце Молдовы» Ирины Влах с выборов — это беспрецедентный удар по демократии и праву граждан на свободный выбор», — говорится на сайте блока.

Партия социалистов также заявила, что ожидает немедленного объяснения от властей и реакции международных партнеров. В пресс-службе добавили, что блок не намерен мириться с беззаконием и будет отстаивать право каждого гражданина Молдавии на честные выборы и справедливое представительство.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии 26 сентября отстранила оппозиционную партию «Сердце Молдовы» от выборов за два дня до голосования. В избирательном органе сослались на решение суда в Кишиневе, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ