Шор объяснил открытие двух участков для голосования в РФ страхом проигрыша Санду

Президент Молдавии Майя Санду очень не хочет проиграть грядущие выборы в стране, в связи с чем на территории России открылось всего два избирательных участка для голосования молдаван. Об этом 26 сентября заявил «Известиям» лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

По мнению Шора, молдавская оппозиция действительно имеет большие шансы одержать победу в ходе выборов в воскресенье, 28 сентября.

«Шансы действительно большие. Сегодня вопрос не только победить, но и удержать победу, потому что главный аргумент Санду — это шантаж, угроза. Сегодня наша задача сделать так, чтобы наши избиратели могли прийти на выборы, чтобы оппозиция могла действительно проголосовать так, как она считает нужным. Все знают, что большинство людей в стране против Санду. Важно дать возможность провести в Молдове честные выборы», — заявил политик.

Он отметил, что в России будет работать всего лишь два избирательных участка для голосования из-за страха молдавских властей услышать реальные голоса людей, которые не подвержены влиянию западных течений.

«Потому что Санду боится голосов людей, которые не напитаны пропагандой. Диаспоры, живущие в Европе, напитаны пропагандой. Там Майя Санду как дома, поэтому подделывает и фальсифицирует любые, скажем так, выборы по факту именно на тех участках. Поэтому задача главная у нее была — это ограничить возможность в России», — сказал Шор.

В случае если оппозиционные силы всë же вдруг наберут большинство голосов, в стране в первую очередь будет проведена смена захваченной в настоящее время сферы юстиции — судей, прокуроров и членов Конституционного суда.

«Во-вторых, это раскрытие преступления, которое сделала Санду за всë это время. Третье — незамедлительное проведение досрочных парламентских выборов, где сможет участвовать действительно вся оппозиция. Ну и четвертое, конечно же, незамедлительное решение проблем людей социально-экономических, которые сегодня испытывают большие проблемы», — резюмировал политик.

Подробности смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале 27 сентября.

24 сентября МИД России выразил протест послу Молдавии из-за отказа в наблюдателях в миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Отмечается, что данные действия властей Молдавии являются грубым нарушением международных обязательств и несовместимы с демократическими ценностями, о которых заявляет молдавское руководство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 июля заявила, что власти Молдавии решением открыть в России всего два избирательных участка сталкивают своих же граждан. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кишинев своим решение нарушил избирательные права граждан Молдавии, проживающих за пределами республики.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ