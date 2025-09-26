Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Шор объяснил открытие двух участков для голосования в РФ страхом проигрыша Санду

Шор: в РФ открыли два избирательных участка из-за страха Санду проиграть выборы
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Молдавии Майя Санду очень не хочет проиграть грядущие выборы в стране, в связи с чем на территории России открылось всего два избирательных участка для голосования молдаван. Об этом 26 сентября заявил «Известиям» лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

По мнению Шора, молдавская оппозиция действительно имеет большие шансы одержать победу в ходе выборов в воскресенье, 28 сентября.

«Шансы действительно большие. Сегодня вопрос не только победить, но и удержать победу, потому что главный аргумент Санду — это шантаж, угроза. Сегодня наша задача сделать так, чтобы наши избиратели могли прийти на выборы, чтобы оппозиция могла действительно проголосовать так, как она считает нужным. Все знают, что большинство людей в стране против Санду. Важно дать возможность провести в Молдове честные выборы», — заявил политик.

Он отметил, что в России будет работать всего лишь два избирательных участка для голосования из-за страха молдавских властей услышать реальные голоса людей, которые не подвержены влиянию западных течений.

«Потому что Санду боится голосов людей, которые не напитаны пропагандой. Диаспоры, живущие в Европе, напитаны пропагандой. Там Майя Санду как дома, поэтому подделывает и фальсифицирует любые, скажем так, выборы по факту именно на тех участках. Поэтому задача главная у нее была — это ограничить возможность в России», — сказал Шор.

В случае если оппозиционные силы всë же вдруг наберут большинство голосов, в стране в первую очередь будет проведена смена захваченной в настоящее время сферы юстиции — судей, прокуроров и членов Конституционного суда.

«Во-вторых, это раскрытие преступления, которое сделала Санду за всë это время. Третье — незамедлительное проведение досрочных парламентских выборов, где сможет участвовать действительно вся оппозиция. Ну и четвертое, конечно же, незамедлительное решение проблем людей социально-экономических, которые сегодня испытывают большие проблемы», — резюмировал политик.

Подробности смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале 27 сентября.

«Есть опасения, что правящая партия может не признать выборы в Молдавии»
Депутат республиканского парламента Богдан Цырдя — о запугивании населения страны, сотрудничестве с НАТО и давлении на оппозицию

24 сентября МИД России выразил протест послу Молдавии из-за отказа в наблюдателях в миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Отмечается, что данные действия властей Молдавии являются грубым нарушением международных обязательств и несовместимы с демократическими ценностями, о которых заявляет молдавское руководство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 июля заявила, что власти Молдавии решением открыть в России всего два избирательных участка сталкивают своих же граждан. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кишинев своим решение нарушил избирательные права граждан Молдавии, проживающих за пределами республики.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025