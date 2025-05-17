США планируют сократить количество своих военных в Сирии до 900 человек
США намерены сократить количество своих военных в Сирии с 2 тыс. человек до 900. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Белый дом.
«Мы продолжаем выводить наши силы с позиций в Сирии и в ближайшие месяцы сократим численность военнослужащих примерно с 2 тыс. до 900», — говорится в публикации.
Ранее, 3 мая, издание Al Arabiya сообщало, что Соединенные Штаты вывели войска из нефтяных месторождений Аль-Омар и Коноко в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Эти две базы являются одними из самых крупных баз США на востоке Сирии.