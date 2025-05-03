США вывели войска из нефтяных месторождений Аль-Омар и Коноко на востоке Сирии
США вывели войска из нефтяных месторождения Аль-Омар и Коноко в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом в субботу, 3 мая, сообщило издание Al Arabiya.
«В пятницу американские войска покинули нефтяные месторождения, используя десятки грузовиков, прибывших из иракского Курдистана. Грузовики перевозили военную технику, оборудование, тяжелое вооружение и отправлялись в сопровождении Управления по гражданским вопросам Международной коалиции», — говорится в материале.
Американские войска вывели всех своих солдат и с полигонов Коноко и Омар. На последнем осталось всего около 50 солдат и офицеров. Эти две базы являются одними из самых крупных баз США на востоке Сирии, уточняет издание.
Ранее, 1 мая, США провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке. Подробности переговоров, а также обсуждаемые темы в заявлении не раскрываются.
В Пентагоне 18 апреля подтвердили сокращение числа американских военных в Сирии до менее 1 тыс. в ближайшие месяцы. В своем заявлении оборонное ведомство США отметило, что за последние 10 лет Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) добилась значительных успехов.