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По выходу движения: США начинают поэтапный вывод войск из Сирии

Израиль уже опасается усиления влияния Турции в Арабской Республике
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
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США решили вдвое уменьшить численность своих войск в Сирии и начать их поэтапный вывод уже в ближайшие месяцы, сообщают СМИ. 16 апреля американские военные уже оставили крупнейшие месторождения в Дейр-эз-Зоре. Планы по сокращению контингента доведены до израильских союзников. Еврейское государство опасается, что вывод американских войск из Арабской Республики приведет к вакууму безопасности, который заполнит Турция. Параллельно сохраняется неопределенность относительно будущего международной коалиции в соседнем Ираке. Багдад ждет окончательной позиции США по завершению миссии международной коалиции.

США начали выводить войска с сирийских месторождений

Вашингтон готовится к серьезным изменениям в своей стратегии в Сирии. Как сообщили Reuters два американских чиновника, Пентагон планирует в ближайшие месяцы сократить численность войск, дислоцированных на территории Арабской Республики. Один из источников агентства уточнил, что речь может идти о снижении контингента примерно до тысячи человек, то есть почти в два раза. 16 апреля стало известно о выводе американских войск из крупнейших месторождений Конико и Омар в сельской местности Дейр-эз-Зора.

При этом не все в Вашингтоне уверены в целесообразности такого шага. Один из источников агентства заявил, что остаются сомнения относительно столь масштабного уменьшения контингента, особенно на фоне продолжающихся переговоров США с Ираном о ядерной сделке.

Солдаты армии США в Сирии
Фото: AP Photo/Darko Bandic

— Для США Сирия больше не представляет стратегического приоритета. Ранее Вашингтон оценивал ситуацию в республике сквозь призму ключевых угроз — терроризма, активности Ирана, рисков для безопасности Израиля, а также противостояния российскому влиянию. Однако сейчас все эти факторы утратили актуальность, и, как следствие, интерес США к сирийскому направлению значительно снизился, — рассказал «Известиям» научный сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока ИВ РАН Владимир Ахмедов.

Как сообщает портал Ynet, Вашингтон регулярно информирует израильских военных о происходящем. Власти этой страны всерьез обеспокоены: последствия возможного вывода американских войск тщательно анализируются. В еврейском государстве опасаются, что даже частичное сокращение контингента США может кардинально изменить баланс сил в регионе.

Солдаты армии США в Сирии
Фото: TASS/EPA/AHMED MARDNLI

Основную обеспокоенность представляет угроза усиления Турции, которая с момента смены власти в Дамаске открыто добивается расширения своего влияния в регионе. В настоящий момент американские войска дислоцированы в ключевых районах на востоке и севере Сирии. Израильские военные опасаются, что их уход спровоцирует Анкару на захват новых стратегических объектов.

Прошедшая 10 апреля встреча израильских и турецких представителей в Азербайджане была посвящена техническим вопросам, включая создание механизма предотвращения конфликтов в Сирии. По словам одного из дипломатических источников Ynet, Израиль ясно дал понять: любые изменения в присутствии иностранных войск в Сирии — особенно возможное размещение турецких баз в районе Пальмиры — будут восприняты как пересечение «красной линии» и нарушение доверия.

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Присутствие США в Сирии

На данный момент в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих. Они взаимодействуют с местными формированиями, в первую очередь — с курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС).

Именно курдские формирования, в прошлом опиравшиеся на поддержку США, могут оказаться в наиболее уязвимом положении. Сокращение американского присутствия не только ослабляет их защиту, но и дает Турции возможность для проведения новых операций против курдских отрядов, которые Анкара считает террористическими.

Солдаты армии США в Сирии
Фото: TASS/Zuma

На фоне этих сигналов 10 марта СДС подписали соглашение с правительством САР. Согласно документу, курдские боевые группы и гражданские структуры перейдут в сирийские государственные институты. Сообщения о выводе американских войск во многом повлияли на решение курдских лидеров: СДС были вынуждены искать новые пути для обеспечения собственной безопасности.

Инфографика

Планы Вашингтона разворачиваются на фоне попыток Соединенных Штатов наладить ограниченный диалог с официальным Дамаском. В марте американская сторона передала сирийским властям список условий, выполнение которых могло бы привести к частичному смягчению санкций. Среди них — уничтожение оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом, недопущение занятия должностей старшего звена иностранными боевиками и помощь в поиске американца Остина Тайса — пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста.

Солдаты армии США в Сирии
Фото: TASS/AP/Baderkhan Ahmad

Однако администрация Трампа не ведет активного взаимодействия с сирийским руководством и пока не демонстрирует готовность к более широкому политическому диалогу.

Международная коалиция в Ираке

Параллельно с событиями в Сирии обсуждается и будущее международной коалиции в соседнем Ираке. Официальный источник из этой республики сказал «Известиям», что Багдад пока не получил окончательного ответа от Вашингтона по поводу будущего американского контингента.

— Мы ожидаем позиции администрации США относительно дальнейшего военного присутствия американцев. Завершение миссии международной коалиции даст Ираку возможность самостоятельно определить, в какой мере ему необходимы иностранные силы, — отметили в Багдаде.

Солдаты армии США в Сирии
Фото: TASS/AP/Hussein Malla

В сентябре 2024 года стало известно, что международная коалиция во главе с США решила завершить военную миссию в Ираке. Уже согласованы график и все этапы. Предполагалось, что вывод войск коалиции должен произойти не позднее конца сентября 2025 года, а миссия коалиции в Сирии завершится к сентябрю 2026-го.

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Официальная причина присутствия международной коалиции в Ираке — это борьба с террористическими группировками, в первую очередь с «Исламским государством» (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Хотя эта экстремистская структура потеряла значительную часть подконтрольной ей территории, она сохраняет способность к проведению терактов и партизанских операций.

Солдаты армии США в Сирии
Фото: TASS/Zuma

Несмотря на то, что официальные лица в Багдаде заявляют о готовности ВС республики заполнить вакуум безопасности после вывода войск коалиции, угроза ИГ сохраняется. В армии остаются уязвимые места: нехватка вооружений в области разведки, безопасности, ПВО, ВВС и даже в области артиллерии.

С точки зрения геополитики перераспределение военного присутствия США может стимулировать региональных игроков к активизации своих действий: Турцию — к наступлению на курдские районы, Иран — к возвращению позиций в Сирии. Израиль, в свою очередь, будет стремиться к сохранению американской поддержки и, вероятно, начнет усиливать военное давление на Дамаск.

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