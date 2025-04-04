Ракетно-ответный период: размещение турецкой базы в Сирии тревожит Израиль

Израиль считает размещение турецкой базы в Сирии потенциальной угрозой своей свободе действий, рассказал «Известиям» осведомленный источник. Ранее СМИ сообщали, что Турция начала строительство базы в Тиясе в провинции Хомс и планирует развернуть там зенитно-ракетный комплекс Hisar. Утверждается также, что Анкара может разместить на сирийской территории российские системы С-400, что возможно только при разрешении Москвы. На фоне усиления турецкого военного влияния израильская армия в ночь на 3 апреля совершила массированные обстрелы территории Сирии, а в провинции Дераа на юге страны произошли столкновения между военными ЦАХАЛ и сирийскими бойцами.

Израиль нанес масштабные удары по сирийской территории

Израиль рассматривает развертывание турецкой военной базы на авиабазе Тияс (Т4) в Сирии как потенциальную угрозу своей свободе действий в регионе. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный израильский источник.

Турция начала процесс взятия под контроль авиабазы Т4, расположенной недалеко от Пальмиры, и планирует развернуть там системы противовоздушной обороны (ПВО) Hisar, сообщает портал Middle East Eye со ссылкой на источники. Они утверждают, что на объекте уже ведутся строительные работы, а в дальнейшем Анкара намерена расширить инфраструктуру базы, разместив системы наблюдения, беспилотники и эшелонированную систему ПВО.

— Израиль рассматривает развертывание турецкой базы как потенциальную угрозу своей свободе действий, — отметил «Известиям» источник.

ЦАХАЛ уже наносила удары по военным объектам в этом районе, включая Т4. В ночь на 3 апреля израильская авиация атаковала населенные пункты Тель-Джуму и Тель-эль-Джабия. Сирийские власти сообщили о гибели девяти мирных жителей. Израильская авиация также ударила по аэродромам в Хаме и Хомсе, что привело к их практически полному разрушению.

На фоне этих масштабных ударов произошли и боестолкновения между военнослужащими сирийской армии и израильскими бойцами в провинции Дераа на юге страны.

Еще один фактор, привлекающий внимание, — возможное развертывание Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на базе Т4 или в районе Пальмиры.

По данным Middle East Eye, Анкара допускает возможность временного размещения этих систем для защиты воздушного пространства во время реконструкции базы. Однако окончательное решение пока не принято. Вопрос остается чувствительным, поскольку для этого потребуется разрешение России — поставщика комплексов.

Попытки развертывания систем ПВО касались не только авиабазы Т4, но и аэропорта в Хаме, где Турция планировала разместить эти системы, сообщил «Известиям» научный сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока ИВ РАН Владимир Ахмедов. В Дамаске и его пригородах речь шла о размещении комплексов РЭБ.

— Однако размещение российских систем С-400 на сирийской территории возможно только с разрешения Москвы, что делает этот вопрос предметом политических переговоров, — рассказал эксперт.

Турция уже ведет переговоры с США о снятии санкций, введенных после покупки С-400. Напомним, в 2019 году Вашингтон исключил Анкару из программы поставок истребителей F-35 именно из-за приобретения российских систем ПВО.

Отношения Израиля и Турции

Отношения между Турцией и Израилем в последние годы были нестабильными. Попытка сближения в 2023 году провалилась после начала войны Израиля с ХАМАС. Анкара резко осудила действия еврейского государства в секторе Газа. События в Сирии лишь обострили ситуацию. Израиль опасается растущего присутствия Турции в стране, особенно после того, как Анкара поддержала вооруженные группировки, сыгравшие решающую роль в свержении Башара Асада в декабре прошлого года.

Израильские власти указывают на прошлое «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена), которая до 2016 года была связана с «Аль-Каидой» (признана в России террористической организацией и запрещена). Глава МИД Израиля Гидеон Саар называл ХТШ исламистской джихадистской террористической группировкой, выразив опасение, что новое руководство Сирии может представлять угрозу.

«На земле» израильские войска начали перемещение своих сил в буферной зоне между аннексированными Голанскими высотами и Южной Сирией. С тех пор израильские военные установили контроль над рядом территорий вблизи Голан, что еще больше осложняет ситуацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, намекая на Израиль, что не допустит вмешательства третьих стран в сирийский конфликт. «Тем, кто хочет воспользоваться нестабильностью Сирии, это не удастся. Мы не позволим разделить Сирию по их замыслам», — сказал Эрдоган.

В таких условиях любое изменение баланса сил в Сирии, включая возможное усиление турецкого военного присутствия в центральной части страны, становится фактором риска для Израиля.

Какую роль в Сирии играет Россия

Эскалация между Турцией и Израилем в Сирии создает новые вызовы для всех сторон, однако она же подчеркивает значимость российского военного присутствия как стабилизирующего фактора. Как рассказал эксперт Владимир Ахмедов, ранее Россия играла ключевую роль в обеспечении безопасности, особенно на юге Сирии, где размещались ее подразделения.

— РФ разместила своих военных летом 2024 года на территории сирийских подразделений на юге, которые должны были обеспечивать безопасность линии на Голанских высотах. Израильтяне были довольны, поскольку это сдерживало шиитские милиции, которые поддерживались Ираном, — отметил в беседе с «Известиями» Ахмедов.

После свержения Башара Асада сообщалось, что РФ отвела войска из различных регионов Сирии, перебросив их на авиабазу Хмеймим и в Тартус. Сегодняшние удары и нарастающая конфронтация могут свидетельствовать о том, что отсутствие российских сил в этих районах делает ситуацию менее предсказуемой, а военные столкновения — более реальными. В этом контексте актуализируется вопрос о возвращении или даже усилении российского контингента, что могло бы снизить уровень напряженности, считает Владимир Ахмедов. Несмотря на очевидные риски продолжения ударов, сама по себе нынешняя ситуация подтверждает, что без российской военной роли баланс становится шатким.

— Обмен «любезностями» между Израилем и Турцией вновь поднимает вопрос о необходимости сохранения российских баз для снижения напряженности. Пока Москва сохраняет статус гаранта безопасности, стороны заинтересованы в ее присутствии. Однако продолжающаяся эскалация и удары, напротив, несут риски дестабилизации, — говорит эксперт.

Пока от сирийского руководства не последовало требований по выводу российских войск. В конце января в САР побывала российская межведомственная делегация — первая с момента смены власти. Важной темой переговоров тогда стал вопрос сохранения российских военных баз.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИДа Михаил Богданов признал, что ситуация остается неопределенной. Ранее в интервью «Известиям» он рассказал, что позиция РФ в отношении Сирии остается неизменной, несмотря на политическую конъюнктуру, и основывается на отношениях дружбы и партнерства.