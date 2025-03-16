Вне зоны доступа: Турция не пустила Израиль на учения НАТО

Отношения Анкары и Западного Иерусалима в очередной раз обострились. Турция заблокировала участие Израиля в учениях НАТО, которые должны пройти в сентябре в Болгарии. После начала войны в секторе Газа турецкие власти не раз ограничивали израильским военным доступ к программам альянса. Однако на этот раз дело еще и в Сирии. Анкара, приложившая руку к смене власти в Дамаске, опасается, что Тель-Авив усиливает контроль над приграничными районами на юге САР. Подробности — в материале «Известий».

Право вета

«Турция не допустила Израиль к участию в ежегодных учениях НАТО «по устойчивости и готовности к чрезвычайным ситуациям», сообщает издание Ynet со ссылкой на МИД Израиля. Эти маневры посвящены отработке действий при чрезвычайных ситуациях — природных катастрофах, техногенных авариях и гибридных угрозах.

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Решение было принято после встречи между израильскими дипломатами, координационной группой НАТО по учениям и делегацией Болгарии в альянсе, которая состоялась около двух недель назад.

У альянса нет механизма, который бы заставил Анкару поменять свою позицию и разрешить Западному Иерусалиму участвовать в официальных мероприятиях НАТО — решения внутри Североатлантического блока принимаются на основе консенсуса, отмечается в публикации.

Один из израильских чиновников, пожелавший остаться неизвестным, обвинил Турцию в использовании права вето в качестве политического инструмента.

«Позиция Анкары подрывает региональное сотрудничество и способность НАТО решать глобальные проблемы. Вместо того чтобы содействовать единству и коллективной безопасности, Турция использует свое право вето таким образом и вредит стратегическому партнерству», — считает источник.

По его мнению, блокировка сотрудничества Израиля с НАТО «не способствует стабильности и скорее подрывает основные ценности альянса».

С начала войны в секторе Газа в 2023 году Турция последовательно блокировала сотрудничество НАТО и Израиля, утверждая, что альянс не должен взаимодействовать с Западным Иерусалимом до окончания конфликта. В прошлом Анкара безуспешно пыталась помешать Израилю получить статус наблюдателя в НАТО, но впоследствии ослабила противодействие после кратковременного дипломатического примирения между двумя странами.

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Однако после этого Турецкая Республика вновь наложила запрет на любую коммуникацию Североатлантического блока с Израилем, включая встречи и совместные учения. На саммите альянса в июле прошлого года в Вашингтоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО «не может продолжать свое партнерство с израильским правительством».

В ответ занимавший тогда пост министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить Турцию после того, как Эрдоган намекнул на возможные военные действия турецких вооруженных сил против Израиля.

Палки в колеса

Западный Иерусалим обладает статусом основного союзника США вне НАТО. Это открывает ему доступ к научным проектам альянса и предоставляет привилегии в обслуживании военной техники. Кроме того, Израиль участвует в программе «Средиземноморский диалог», которая объединяет Североатлантический блок и страны Средиземноморья.

Анкара заявляет, что альянс не должен работать с Израилем до тех пор, пока конфликт в Газе не будет урегулирован. Несмотря на то что с 19 января там действует режим прекращения огня, Турция требует, чтобы Израиль снял ограничения на гуманитарную помощь и согласился на более долгосрочное перемирие. Об этом сообщил источник из катарского издания The Middle East Eye.

Фото: REUTERS/Mahmoud Al-Basos

В этот раз, как полагают арабские СМИ, дело может быть еще и в Сирии. Турция, которая сама приложила руку к смене власти в Дамаске, нервничает из-за того, что Израиль усиливает контроль над приграничными районами на юге страны.

Анкара не обошла вниманием и заявления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который пообещал защищать этнические меньшинства в Сирии, а затем расширил зону контроля ЦАХАЛ на территории соседней страны.

По данным Haaretz, израильские войска сейчас создают буферную зону глубиной 65 км вдоль сирийско-израильской границы.

Их задача — не пустить туда лояльные Дамаску группировки и предотвратить размещение дальнобойного оружия. В свою очередь израильская армия готовится к строительству новых укреплений.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац недавно заявил, что ЦАХАЛ контролирует Хермон и южные районы Сирии, чтобы защищать Голанские высоты и Галилею от угроз со стороны сирийских властей и их союзников-джихадистов.

Для Турции, которая поддерживает новое правительство Сирии, такая активность Израиля — как кость в горле. Глава МИД Турции Хакан Фидан даже заявил в интервью Financial Times, что израильское вторжение в Сирию и продвижение вглубь страны крайне опасно. По его словам, стратегия ослабления соседей неприемлема.

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Помирить ставших почти врагами Турцию и Израиль в последнее время пытается Азербайджан. Как пишут источники израильского издания Haaretz, Баку беспокоит, что конфликт между двумя его союзниками может перерасти в прямое столкновение на территории Сирии.

Что думают эксперты

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с «Известиями» отметила, что отношения Турции и Израиля никогда не были простыми. На протяжении долгого времени стороны не поддерживали политических контактов в связи с инцидентом с судном Mavi Marmara.

— Впрочем, это происшествие — капля в море двусторонних противоречий. Турецкая Республика позиционирует себя одним из центров исламского мира, по причине чего сектор Газа, как и всё палестинское население, рассматриваются ею в качестве приоритетной зоны политического влияния, — считает политолог.

Эксперт добавила, что в связи с этим действия Израиля оцениваются официальной Анкарой крайне негативно.

— Эрдоган некоторое время назад называл Израиль «государством-террористом», а Нетаньяху и вовсе сравнивал с Гитлером. Но при этом в турецко-израильском взаимодействии всё равно находилось место для «оттепели». Пару лет назад стороны пытались восстановить контакты, в частности дипломатические, и даже на самом деле достигли некоторого прогресса в этом процессе. Однако «идиллия» длилась недолго — до октября 2023 года, — пояснила тюрколог.

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После этого вновь произошел отзыв дипломатических сотрудников и заморозка сотрудничества по различным направлениям. При этом, как отмечает специалист, экономические отношения, как это нередко бывает, шли в отрыве от политического курса. И торговля Турции с Израилем была полностью остановлена лишь весной прошлого года, хотя, по словам Сбитневой, неофициальные данные о транзите природных ресурсов, в частности нефти в Израиле через территорию Турции, появляются в мировых СМИ до сих пор.

— Сейчас масла в огонь подливает складывающаяся ситуация вокруг Сирии. Турция решительно осудила начатую там ЦАХАЛ военную операцию, хотя сама ранее неоднократно проводила на этой территории незаконные, с точки зрения международного права, трансграничные кампании, — подчеркнула аналитик.

По мнению тюрколога, проблема в том, что и одна, и другая сторона расценили ситуацию с падением правительства Башара Асада как собственную победу и шанс на самые решительные действия.

— Турция действительно считает себя бенефициаром ситуации и пытается закрепиться в новой Сирии любыми средствами. И в ее планы, естественно, не входило продвижение там Израиля, — считает Сбитнева.

Она добавила, что, вероятно, очередной виток обмена колкостями и демаршами — это только начало, всё будет зависеть в том числе от продвижения Израиля и от ответных действий Турции.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с «Известиями» отметил, что после событий в секторе Газа, в Сирии и отчасти в Ливане ситуация крайне разбалансирована также и в отношениях между Израилем и Турцией.

Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

— На фоне этого идет поиск некоего нового баланса между турками и израильтянами. Как только ситуация в том или ином виде успокоится, будут понятны позиции сторон, выходные данные по Газе, по Сирии, станет ясно, у кого какое влияние на той или иной части территории, — уверен политолог.

По его мнению, в дальнейшем может сложиться не только политическая стабилизация, но и, вероятно, еще и возобновление в значительном объеме торгово-экономических отношений.

— Пока идет пикировка, пока ситуация расшатана, каждый будет тянуть одеяло на себя, выжимать максимальное количество очков из сложившегося положения. Полагаю, это закономерно, — считает эксперт.

Онтиков отмечает схожесть этой ситуации с отношениями Турции и России.

— Страны, с одной стороны, торгуют, у них есть множество совместных проектов — и торговых, и экономических, и даже инфраструктурных, но при этом они являются конкурентами и есть ряд точек, где у них возникает масса противоречий, — считает аналитик.