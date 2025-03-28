Базовый вопрос: США перестали требовать вывода российских войск из Сирии

США передали Сирии список условий, который страна должна выполнить для смягчения санкций. В нем отсутствует пункт, на котором ранее настаивал Сенат, — чтобы новые власти отказали России в доступе к базам Хмеймим и Тартус в Сирии. Означает ли это, что Вашингтон изменил свой подход? Подробности — в материале «Известий».

Объявили весь список

Заместитель помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку и Сирии Наташа Франчески передала главе сирийского МИД Асааду Хасану аш-Шибани список требований, которые необходимо выполнить для ослабления санкционного режима.

В частности, Вашингтон настаивает на уничтожении Дамаском всех оставшихся запасов химоружия, запрете иностранным повстанцам занимать руководящие должности в сирийском правительстве. Помимо этого, американские власти хотят, чтобы Сирия сотрудничала в борьбе с терроризмом и назначила координатора для оказания помощи в поисках пропавшего более 10 лет назад американского журналиста Остина Тайса. Он исчез в 2012 году после того, как его задержали сирийские спецслужбы во время прохождения через один из КПП в Дамаске.

В случае, если сирийские власти выполнят все условия, США пойдут на некоторые послабления. Впрочем, о каком конкретном смягчении идет речь, не уточняется.

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В начале этого года Минфин США исключил из санкционного списка некоторые финансовые операции с новым руководством Сирии, включая операции по энергоресурсам. В феврале на смягчение ограничительных мер пошел и Евросоюз. Это касалось энергетической и транспортной сфер.

Помимо этого, из-под санкций вывели пять компаний и банков, активы которых были заморожены.

До вспыхнувшей в 2011 году гражданской войны Сирия была крупным экспортером нефти, которую в основном покупали европейские страны. Нынешние власти не имеют контроля над многими нефтяными месторождениями, поскольку они в основном находятся на северо-востоке страны, а эту часть до сих пор контролируют курдские формирования, которые не подчиняются Дамаску сейчас.

Тель-Авив приложил руку

Список требований, выдвинутых американской администрацией, отличается от того, который ранее предложил председатель комитета Сената по иностранным делам Джим Риш. В частности, власти США не настаивают на том, чтобы Дамаск отказал Москве в доступе к двум военным базам. Риш в свою очередь требовал, чтобы переходная администрация в Дамаске изгнала со своей территории Москву и Тегеран. Он утверждал, что РФ не должна использовать порт Тартус в Средиземном море, поскольку «это угрожает США и их союзникам».

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Израильские СМИ считают, что официальные власти Израиля пытались убедить Вашингтон в том, что Москва будет гарантом безопасности границ. Американская администрация считала, что таким гарантом может стать Турция как член НАТО, однако Тель-Авив выступил категорически против, считая, что после смены режима в Сирии позиции Турции укрепились и она «может представлять угрозу».

Издание Walla сообщило, что израильские военные и представители разведки провели несколько раундов внутренних консультаций, на которых обсудили последствия усиления турецкого влияния в Сирии. Они решили, что выходом будет усиление на юге Сирии, а также борьба за сохранение российских баз, в противном случае растет риск столкновения между Анкарой и Тель-Авивом.

Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с «Известиями» считает, что в данной ситуации США не закрыли глаза на российские базы.

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— Мне кажется, тут играет роль несколько другой фактор. В начале марта была публикация о том, что Израиль лоббирует перед США сохранение российских баз в Сирии. То есть Израиль рассматривает их как элемент давления на Турцию. А если в израильских интересах сохранение российских баз, то автоматически ту же позицию занимают Соединенные Штаты при текущей администрации, — пояснил эксперт.

По мнению политолога, это главный фактор. При этом от отметил, что «наши базы в Сирии находятся в крайне враждебном окружении»: временный президент Сирии — по совместительству глава террористической организации, внесенной в соответствующий российский и ооновский списки.

Аналитик полагает, что если говорить о перспективе сохранения российских баз в Сирии, то это станет предметом торга.

— Важно понимать, что в такой ситуации на Россию могут смотреть как на дойную корову, из которой нужно выдавить как можно больше молока, потом еще желательно пустить под нож, — полагает Онтиков.

Востоковед не исключает, что в данной ситуации российские базы и военнослужащие могут находиться под угрозой — стать объектом и провокации, и террористических атак.

Фото: REUTERS/Umit Bektas

— То есть наши граждане, которые присутствуют на военных базах в Сирии, в любой момент могут оказаться элементом очень грязной и отвратительной политической игры со стороны как [главы Сирии] Ахмеда аш-Шараа, так и стоящих за ним стран, — подытожил политолог.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с «Известиями» отметил, что израильские власти в своей политике на Ближнем Востоке руководствуются в первую очередь национальными интересами и вопросами нацбезопасности.

По его мнению, у Тель-Авива не так много вариантов для дальнейших действий — есть три сценария. Согласно первому, Анкара и переходное правительство в Дамаске договариваются о военном сотрудничестве, запрещенная в России ХТШ остается у власти, а не распадается на множество разных группировок. Турция занимает не только север Сирии, но и приближается к границам Израиля на юге и к северному Ливану.

Эксперт уверен, что при втором сценарии Турция и Дамаск договариваются, но ХТШ распадается.

— В случае третьего сценария никто не заключает никакого соглашения. В регионе может начаться хаос. Для Израиля печален каждый из этих вариантов, поскольку он может оказаться один на один с врагом, которого сложно победить, непонятно, как с ним бороться, и на которого придется тратить много ресурсов, — добавил Крылов.

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По его мнению, в регионе в настоящий момент не хватает государства-балансира, учитывая, что Москва утратила свои позиции в Сирии.

— РФ может использовать шанс, который ей дает Израиль, у нее появляется отличная возможность вернуться. Но вопрос в том, как существовать двум базам в условиях, когда в Дамаске сидят отрицательно настроенные к России власти и Анкара выступает категорически против, — резюмировал политолог.