США провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке
Американские дипломаты провели встречу с представителями временных властей Сирии 29 апреля в Нью-Йорке. Об этом 1 мая заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Представители США встретились с представителями временных властей Сирии 29 апреля в Нью-Йорке», — сказала Брюс на брифинге.
Подробности переговоров, а также обсуждаемые темы в заявлении не раскрываются.
Ранее, 30 марта, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства «созидания и перемен» в стране. Он заявил, что в истории страны началась новая глава, и заверил, что не позволит коррупции проникнуть ни в какие государственные институты.