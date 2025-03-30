Сирийский лидер аш-Шараа объявил о формировании нового правительства

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства «созидания и перемен». Об этом 30 марта сообщает пресс-служба председательства Сирийской Арабской Республики в Telegram-канале.

Выступая на торжественной церемонии в президентском дворце Каср аш-Шааб, сирийский лидер заверил, что в истории страны началась новая глава. Он пообещал построить сильное и стабильное государство и заверил, что не позволит коррупции проникнуть ни в какие государственные институты, приводит его заявления канал Al Hadath.

В состав правительства вошли 23 министра-технократа, среди них одна женщина, Хинд Кабват. Уточняется, что она возглавила министерство социальных дел и труда Сирии. Министр иностранных дел и глава минобороны переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани и Мурхаф Абу Касра сохранили свои должности в новом составе кабинета министров.

Телеканал Syria TV сообщил 13 марта, что временный сирийский лидер 13 марта ратифицировал Конституционную декларацию страны на переходный период, разработкой которой занимался специальный комитет. Отмечалось, что переходный период в республике продлится пять лет. Также комитет по разработке декларации указал, что одно из ее положений закрепляет свободу СМИ и гарантирует права женщин на образование и труд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 11 марта, что Россия хотела бы видеть Сирию процветающей страной и готова совместно работать с другими государствами над стабилизацией обстановки в республике. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва хочет стабильности на весьма взрывоопасном Ближнем Востоке.