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Сирийский лидер аш-Шараа объявил о формировании нового правительства

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Фото: Al Hadath
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Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства «созидания и перемен». Об этом 30 марта сообщает пресс-служба председательства Сирийской Арабской Республики в Telegram-канале.

Выступая на торжественной церемонии в президентском дворце Каср аш-Шааб, сирийский лидер заверил, что в истории страны началась новая глава. Он пообещал построить сильное и стабильное государство и заверил, что не позволит коррупции проникнуть ни в какие государственные институты, приводит его заявления канал Al Hadath.

В состав правительства вошли 23 министра-технократа, среди них одна женщина, Хинд Кабват. Уточняется, что она возглавила министерство социальных дел и труда Сирии. Министр иностранных дел и глава минобороны переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани и Мурхаф Абу Касра сохранили свои должности в новом составе кабинета министров.

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Телеканал Syria TV сообщил 13 марта, что временный сирийский лидер 13 марта ратифицировал Конституционную декларацию страны на переходный период, разработкой которой занимался специальный комитет. Отмечалось, что переходный период в республике продлится пять лет. Также комитет по разработке декларации указал, что одно из ее положений закрепляет свободу СМИ и гарантирует права женщин на образование и труд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 11 марта, что Россия хотела бы видеть Сирию процветающей страной и готова совместно работать с другими государствами над стабилизацией обстановки в республике. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва хочет стабильности на весьма взрывоопасном Ближнем Востоке.

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