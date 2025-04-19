Пентагон подтвердил сокращение военного контингента в Сирии до менее 1 тыс.

В Пентагоне подтвердили сокращение числа американских военных в Сирии до менее 1 тыс. в ближайшие месяцы. Об этом в пятницу, 18 апреля, говорится в заявлении оборонного ведомства.

«Признавая успехи, достигнутые Соединенными Штатами в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в РФ), включая территориальное поражение группировки в 2019 году при президенте Трампе, сегодня министр обороны отдал распоряжение о консолидации сил США в Сирии», — пишет ведомство.

За последние 10 лет Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ добилась значительных успехов, считают в Пентагоне.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что Вооруженные силы США начали вывод спецподразделений, размещавшихся на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Войска выводятся в Иракский Курдистан, где находится крупная база Штатов.