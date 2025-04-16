СМИ сообщили о начале вывода сил США с военной базы в Дейр-эз-Зоре в Сирии
Вооруженные силы США начали вывод спецподразделений, размещавшихся на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом 16 апреля сообщило издание Clash Report.
«Первая колонна из более чем 70 транспортных средств ушла 10 дней назад, а за ней 13 апреля последовала вторая колонна более чем из 200 транспортных средств», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Уточняется, что войска выводятся в Иракский Курдистан, где находится крупная база США.
5 февраля телеканал NBC News сообщил, что министерство обороны США разрабатывает планы по выводу американских войск из Сирии. По мнению ряда чиновников, вывод американских войск может оставить курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) без необходимой поддержки, что в свою очередь может негативно сказаться на охране тюрем и лагерей беженцев.