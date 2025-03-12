Наследный принцип: армия Сирии может впервые получить вооружения США

Сирия может впервые получить американские вооружения, которые находились в арсенале курдских формирований. Это стало возможным после подписания 10 марта соглашения между Дамаском и руководством курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Его подготовили в феврале 2025 года после ряда встреч с участием военных США, заявил «Известиям» курдский источник. По данным СМИ, соглашение стало возможным из-за сигналов со стороны Вашингтона о намерении вывести войска из Сирии, что оставит курдов в уязвимом положении перед угрозами Турции. Какие вооружения могут оказаться в сирийской армии — в материале «Известий».

Армия Сирии может получить американские вооружения

Сирийская армия вскоре может получить американские вооружения, которые ранее были в распоряжении курдских вооруженных формирований. Передача стала возможной после подписания соглашения между правительством Сирии и руководством курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) 10 марта. Согласно документу, курдские боевые группы и гражданские структуры перейдут в сирийские государственные институты. Это будет иметь серьезные последствия для военной и политической ситуации в Сирии.

Соглашение было достигнуто на фоне сигналов от США о готовности вскоре покинуть Сирию, говорят источники Syria TV. Сообщения о выводе американских войск во многом повлияли на решение курдских лидеров. СДС, ранее находившиеся под защитой США, теперь вынуждены искать новые пути для обеспечения собственной безопасности.

Справка «Известий» Автономная администрация северо-восточной Сирии (ААСВС) — это де-факто самоуправляемое образование на северо-востоке страны, контролируемое преимущественно курдскими силами, вооруженное крыло представлено Сирийскими демократическими силами (СДС). В состав ААСВС входят регионы, населенные курдами, арабами, ассирийцами и другими этническими группами. Администрация не признана официально сирийским правительством и резко критикуется со стороны Турции. ААСВС пользуется активной поддержкой со стороны США.

США могут уступить в вопросах поставок вооружений сирийской армии, если будут установлены координация и контроль со стороны Вашингтона, считает сирийский политический аналитик Махмуд ат-Торон. Он утверждает, что соглашение между Дамаском и курдами могло произойти только с согласия США, что, по его мнению, подтверждает «зеленый свет» от Вашингтона.

Таким образом, сирийская армия значительно усилится как в экономическом, так и в военном аспектах. СДС считаются крупными и хорошо оснащенными формированиями, обладающими современным оружием и тяжелым вооружением. Численность, по разным оценкам, может достигать 100 тыс. бойцов.

Ранее США поставляли курдам бронированные автомобили Humwee, Cougar, противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, BGM-71 TOW, средства связи, гранатометы MK 19, минометные снаряды, беспилотники. Новые ресурсы значительно увеличат военный потенциал сирийской армии.

Детали соглашения

Подписанный документ был окончательно сформулирован в феврале 2025 года, сообщил «Известиям» курдский источник. По его данным, соглашение подготовлено после ряда встреч, в том числе с участием американских военных.

Во время переговоров с командиром СДС Мазлумом Абди сирийский лидер Ахмед аш-Шераа подчеркнул важность обеспечения прав сирийских курдов при новом государственном устройстве, в том числе гарантии их культурных и языковых прав в будущей конституции.

Важным моментом остается вопрос контроля над ключевыми стратегическими объектами — это нефтяные месторождения, тюрьмы, где содержатся боевики ИГ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), и пограничные переходы с Турцией и Ираком. Соглашение предполагает, что сирийские власти возьмут под свой контроль все эти объекты, что укрепит позиции правительства на фоне сложной политической ситуации. По информации газеты Al Araby Al Jadeed, армия Сирии уже отправила военную колонну на ключевые объекты в северо-восточной части страны.

Важно отметить, что соглашение между курдскими силами и сирийским правительством не приведет к изменению стратегии борьбы с ИГ. Об этом сообщило курдское агентство North Press со ссылкой на руководство СДС. Кроме того, сообщается, что в ближайшее время планируются совместные операции между СДС и сирийской армией против ячеек ИГ в сирийской пустыне, что говорит о начале более тесного военного взаимодействия между сторонами.

Любопытно, что еще недавно между центром и курдскими фракциями были ощутимые разногласия. В частности, курды не были приглашены на конференцию по национальному диалогу, которая проходила в Дамаске 25 февраля. Основной предмет обсуждений вокруг конституционной декларации касался статей, которые устанавливают шариат основным источником права, а курды возражают против этого, рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра исследования общих проблем современного Востока ИВ РАН Владимир Ахмедов.

Проблемы интеграции курдов с Дамаском

При этом есть много весомых факторов, которые повлияли на решение СДС пойти на соглашение с Дамаском. Во-первых, это потенциальный вывод сил США из региона, который ставит курдов в уязвимое положение в связи с серьезной турецкой угрозой, говорит иракский военный эксперт Хатем Аль-Фалахи. Во-вторых, события на сирийском побережье, включая боестолкновения, стали важным индикатором для Дамаска: взаимодействие с вооруженными группами может привести к нежелательным последствиям, если их не контролировать из центра.

При этом в процессе интеграции курдских сил в структуру сирийского минобороны могут возникнуть проблемы. Как считает Хатем Аль-Фалахи, это прежде всего вопрос кадрового характера. Он касается распределения должностей, делегирования задач и целей, а также взаимодействия между различными военными органами. Необходимо решить и вопрос сохранности оружия, принадлежащего курдским формированиям.

Проблему здесь может создать позиция Турции, которая вряд ли согласится на хранение этих вооружений на сирийской территории, находящейся в непосредственной близости от ее границ. Эти вопросы будут иметь решающее значение для реализации соглашения и дальнейших отношений между курдами и сирийским правительством.

Кроме того, нельзя утверждать, что все фракции внутри СДС согласны с интеграцией в сирийскую армию, обращает внимание Хатем Аль-Фалахи. Некоторые группы могут отклонить предложение и остаться в статусе независимых формирований, что также потребует дополнительного урегулирования.