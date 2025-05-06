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Друз с другом: сможет ли Израиль защитить общину в Сирии

Республика вновь оказалась на грани межконфессионального конфликта
Фото: ASSOCIATED PRESS/Oded Balilty
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Вспышка насилия между суннитами и друзами на юге Сирии за считанные дни превратилась в ожесточенные бои. При этом Израиль заявил о готовности защищать друзскую общину, а Дамаск — о недопустимости иностранного вмешательства. В результате боев число убитых превысило сотню. Лидер друзов заявил, что община больше не доверяет сирийским властям. Согласно договоренностям, армия САР начала отвод сил от границ провинции Эс-Сувейда. Что стало причиной обострения и перерастут ли локальные столкновения в новую эскалацию конфликта — в материале «Известий».

Боевые действия в Сирии

Одной 30-секундной аудиозаписи оказалось достаточно, чтобы вызвать вооруженные столкновения в Сирии. Файл, в котором содержались оскорбления в адрес Пророка Мухаммеда, мгновенно разлетелся по соцсетям и мессенджерам. Обвинения тут же пали на одного из видных представителей друзской общины — шейха Марвана Кивана. Тот опроверг свою причастность, назвав произошедшее провокацией с целью разжигания розни, и подчеркнул, что голос в записи не его. Однако волна насилия уже поднялась.

Сначала вспыхнули протесты против друзов в университете Хомса, затем начались перестрелки в окрестностях Дамаска. В течение нескольких дней конфликт охватил Джараману, Сахнаю и даже саму провинцию Эс-Сувейда — традиционный центр проживания сирийских друзов. Правительство в Дамаске сначала заняло выжидательную позицию, а затем заявило, что происхождение записи не установлено и идет расследование. Однако в рядах друзов уже утвердилась мысль: власти бездействуют — а может быть, и способствует агрессии.

В столкновениях за последнюю неделю погибло более ста человек, включая 92 силовика сирийских властей, девять мирных жителей-друзов и несколько бойцов друзских отрядов самообороны. Основной удар пришелся на Джараману — городу с преимущественно друзско-христианским населением.

Джарамана
Фото: REUTERS/Yamam Al Shaar
Справка «Известий»

Друзы — это особое этноконфессиональное меньшинство, проживающее преимущественно в горных и пустынных районах Ливана, Сирии, Израиля и Иордании. Их отличает своеобразная религиозная система и образ жизни, не совпадающие с основными традициями региона. В частности, друзы верят в переселение душ, не придерживаются обязательных молитв, отвергают многоженство и традиционные обряды. Из-за этого исламские радикалы не признают их мусульманами, нередко называют язычниками или сатанистами и призывают к их преследованию. Иногда друзов ошибочно относят к шиитам-исмаилитам. Общая численность друзской общины на Ближнем Востоке не превышает 1,5 млн человек, при этом крупнейшая группа проживает в Сирии — от 700 тыс. до 850 тыс. по разным оценкам.

1 мая духовный лидер сирийских друзов шейх Хикмат аль-Хиджри назвав происходящее кампанией геноцида против своей общины. «Это коллективное убийство носит системный, очевидный и задокументированный характер», — говорится в заявлении аль-Хиджри. Шейх добавил, что друзы больше не доверяют тем, кто называет себя правительством: «Настоящее государство не уничтожает собственный народ руками экстремистских банд, которым оно же и покровительствует, а затем не оправдывается тем, что якобы не контролировало ситуацию».

Израиль, традиционно считающий себя защитником друзской общины на Ближнем Востоке, нанес авиаудары по экстремистским группам, якобы готовившим нападение на друзов в Сахнае. Более того, авиация еврейского государства атаковала объект вблизи президентского дворца в Дамаске, что стало сильным сигналом для новой власти. Кроме того, за последние два дня израильские военные эвакуировали в больницу в Цфате на севере страны 10 сирийских друзов, получивших ранения во время столкновений.

друзы
Фото: REUTERS/Shir Torem

Ситуация не перерастает в геноцид по типу событий среди алавитов на сирийском побережье лишь по одной причине — активные действия со стороны Израиля, отметил в беседе с «Известиями» специалист по друзским общинам Ален Сааб.

Сирийская армия начала отвод сил от Эс-Сувейды

На фоне ожесточенных боев Дамаск потребовал от лидеров друзской общины разоружить силы самообороны и передать оружие государству. Однако представители друзов категорически отказались, заявив о своем праве на защиту и сохранение внутреннего контроля над Эс-Сувейдой. Еще один шаг, вызвавший недоверие среди местных жителей, — объявление Дамаском о планах направить в провинцию командиров для координации работы силовых подразделений. И этот шаг был встречен отказом.

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Причины насилия кроются в распространении высказываний, которые вызывали этноконфессиональную напряженность и нагнетали обстановку, говорит Ален Сааб. В адрес друзов в Сирии всё чаще звучат обвинения в «сепаратизме» — в частности, за отказ пускать в свои районы силовиков, не принадлежащих к их общине. Подозрения подогреваются также обвинениями в связях с Израилем — особенно после авиаударов со стороны еврейского государства. На видеозаписях, циркулирующих в социальных сетях, силовики называют друзов неверными и отступниками от ислама.

— Это не просто локальные стычки между вооруженными группами, а системный кризис, связанный с неспособностью Дамаска контролировать радикальные формирования, действующие под прикрытием служб общественной безопасности. Об интеграции друзских группировок не может идти речи, друзы не доверяют «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) еще с момента их прихода к власти, — рассказал эксперт.

сирия полиция
Фото: ASSOCIATED PRESS/Omar Sanadiki

На фоне четырехдневного противостояния в начале мая между друзами и представителями центральных властей был достигнут ряд договоренностей. Согласно соглашению от 2 мая, сирийская армия начала отвод сил от границ провинции Эс-Сувейда, передав контроль над внутренними пунктами местной полиции, набранной из жителей региона. Обе стороны подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, отказ от международной интервенции и стремление к восстановлению стабильности.

Однако эти шаги пока воспринимаются как хрупкий компромисс. Доверие к центральным властям остается крайне низким, а любые нарушения достигнутых соглашений могут вновь привести к эскалации. Особенно если учесть неконтролируемость радикальных суннитских группировок центром в Дамаске.

— Риски эскалации очень серьезные. Кроме того, израильские войска могут войти в Эс-Сувейду. Самое опасное — это продолжение конфликта в районах, отдаленных от центра провинции, если сама Эс-Сувейда в целом защищена силами местного самоуправления, то такие пригороды, как Джарамана и Сахная, лишены надежной обороны, — подчеркнул Ален Сааб.

военные израиль
Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI

По мнению эксперта, именно здесь возможно развитие наиболее трагичных сценариев. Более того, любые вспышки насилия против друзов в одном регионе могут привести к преследованиям членов общины в других частях страны, где они не имеют возможности для самообороны.

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Лидерство внутри общины традиционно распределено между тремя основными кланами — аль-Хиджри, аль-Хиннави и Джербу, отмечает Ален Сааб. Наиболее заметной фигурой в последние годы стал шейх Хикмат аль-Хиджри, который завоевал авторитет во время протестов против режима Башара Асада в 2023 году. По сравнению с ним другие религиозные лидеры, такие как Юсуф Джербу и Хаммуд аль-Хиннави, занимают более умеренные позиции и стараются не обострять отношения с Дамаском.

Старший директор вашингтонского института New Lines Николас Херас предупреждает: если президент аш-Шераа и его подчиненные не смогут выполнить обещания, то вся система временного управления может рухнуть под тяжестью религиозных противоречий. Это создает реальную угрозу того, что друзская община окажется втянутой в цикл насилия, который в любой момент может перерасти в полномасштабную межконфессиональную войну между суннитами и друзами, считает Херас.

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