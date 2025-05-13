В Минусинске врачи ради дополнительного отдыха записывались на прием друг к другу

В межрайонной больнице Минусинского района в Красноярском крае врачи записались на приемы друг к другу для того, чтобы не работать в майские праздники. Об этом 13 мая сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Александр Зайцев в своем Telegram-канале.

«Чтобы «освободить» себя от работы в праздничные и предпраздничные дни, врачи сами записывались на прием друг к другу, делая запись для пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, недоступной. В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей», — говорится в публикации канала.

Региональное министерство здравоохранения начало служебное расследование. К нему подключилась прокуратура.

После расследования прокурор оценит действия персонала и руководства медицинского учреждения, а также соблюдение прав жителей на доступность оказания медицинской помощи.

«По итогам поверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — заключил межрайонный прокурор Павел Павлов.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что главный врач канской межрайонной больницы задержан из-за получения взятки в крупном размере. В ходе обыска, проведенного в квартирах подозреваемого, правоохранители изъяли 940 тыс. рублей, иностранную валюту, технику и документы. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.