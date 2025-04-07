Главврач канской больницы задержан по подозрению в получении взятки
Главный врач канской межрайонной больницы задержан из-за получения взятки в крупном размере. Об этом 7 апреля сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
«Подозреваемый летом 2020 года, действуя в интересах организации, специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией и изделиями, применяемыми в медицинских целях, заключил с ней от имени больницы восемь контрактов на поставку одноразовых противоэпидемиологических костюмов на общую сумму 4,8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Уточняется, что в качестве награды он получил 10% от суммы контрактов — 480 тыс. рублей. В ходе обыска, проведенного в квартирах подозреваемого, правоохранители изъяли 940 тыс. рублей, иностранную валюту, технику и документы.
В отношении главврача возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
Ранее, 12 сентября, была задержана главврач Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана по подозрению в мошенничестве. Ее обвиняют во вмешательстве в ход тендера на поставку медицинских материалов, что причинило учреждению ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.