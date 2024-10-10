Плывут по стечению: почему в 2024 году вырос спрос на речные круизы

Россияне стали чаще ездить в речные круизы, сообщили «Известиям» в компаниях-организаторах туров. В 2024 году спрос на туры по российским рекам, особенно по Волге, вырос на 20%. Также россиян интересуют путешествия по сибирским рекам. Но увеличению популярности круизного туризма препятствуют изношенная инфраструктура как теплоходов, так и мест прибытия — пристаней на самых популярных маршрутах, отмечают эксперты. О том, куда чаще всего туристы плывут, — в материале «Известия».

На какие направления вырос спрос

Спрос на круизные туры по рекам России подскочил на 20%, сообщили «Известиям» в компаниях-организаторах таких путешествий. Особым интересом у россиян стал пользоваться туризм на Волге. С июня по сентябрь 2024 года желающие отправиться в круиз искали информацию о нем в среднем на 10% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в бюро территориального развития Atlas.

— Россия занимает второе место в мире по общей протяженности внутренних водных путей — около 120 тыс. км. Вдоль них живет около 90 млн россиян, из которых 53 млн — на крупных реках. Это треть населения страны, которая располагает прямым доступом к отдыху и путешествиям на воде. При этом на речной туризм приходится менее 1% от общего внутреннего туристического потока, — отметили там.

В целом интерес к речному туризму постепенно растет, отметили в компании: с июня по сентябрь 2024 года он увеличился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

В сообществе туроператоров «Большая Страна» «Известиям» сообщили, что за последний год наблюдается значительный рост спроса на круизы: относительно прошлого спрос вырос в среднем на 20%.

— Мы заметили, что спрос сильно вырос именно на круизы по сибирским рекам — например, Енисею или Лене, — пояснили в компании. — Выросла и глубина бронирования таких круизов.

Такую же оценку дали и в «Мостурфлоте».

А в туристической компании «Спутник-Гермес» добавили, что спрос на зарубежные туры в 2024 году сильно упал — это связано, например, с ростом цен валют.

— Все зарубежные туры привязаны к курсу валют, — подчеркнули там. — Туристов, которые это могут себе позволить, стало меньше. Кроме того, средний чек на человека вырос. Если раньше это было 60–70 тыс. рублей на человека, то в этом году это уже 100 тыс. рублей и выше.

Круизы по рекам России в среднем стоят 4,5–15 тыс. рублей на человека в зависимости от класса судна или каюты, рассказала «Известиям» директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

— На теплоходе бывает несколько категорий кают, — пояснила эксперт. — И между ними разница может быть существенной. Есть стандартные каюты, класса полулюкс, люкс. Есть каюты с индивидуальными балконами или расположенные на нижней палубе.

В «Большой Стране» средняя стоимость речного круиза составляет 10 тыс. рублей в сутки. Речь идет о поездке с трехразовым питанием, каютой со всеми удобствами и развлекательной программой на борту.

По данным Ozon Travel, в 2024 году самыми популярными городами, расположенными на реках, стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Так, Москва и Санкт-Петербург лидируют по средней стоимости ночи — 5400 и 5800 рублей соответственно. Проживание в Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону составляет в среднем 4,7–6,3 тыс. рублей.

Какие речные маршруты самые популярные

Наиболее популярной среди туристов рекой России оказалась Волга, добавили участники рынка.

— Это не самый экологичный вид транспорта, но зато впечатляющий, например в связке с концепцией медленного туризма и путешествий по природным достопримечательностям, — подчеркнула руководитель проектов Atlas Дарья Коваленко. — На Волге шесть заповедников и четыре нацпарка, на левом притоке реки Кама — три нацпарка. Но это необходимо усиливать другими видами путешествий по рекам — на катерах, яхтах, парусниках.

Светлана Гончарова рассказала, что чаще всего туристы берут круизы с отправлением из Москвы и возвращением обратно — продолжительность таких туров шесть-семь дней. Это маршруты с посещением городов «Золотого кольца»: Ярославля, Мышкина, Углича, Костромы и прочих.

— Популярными направлениями остаются Москва – Питер – Москва, но все более высокий спрос мы отмечаем на круизы, например, из Москвы только до Санкт-Петербурга, — сказала она. — Либо из Санкт-Петербурга до Москвы. Около трети туристов берут частичные туры. То есть плывут не весь маршрут, а только до определенной точки. Такое мы также наблюдаем на туры до Казани.

На севере посещают сокровища мирового культурного наследия — крепости и монастыри — Валаам и Кижи, указали в «Большой Стране».

— Экспедиции-круизы по великому Енисею, впадающему в Северный Ледовитый океан, — сообщили сообществе туроператоров. — Западносибирские равнины на левом берегу, а ущелья и горы — на правом. В верховьях реки гуляют верблюды, а ниже по течению — белые медведи. Гости на таких маршрутах посещают географический центр России, полуостров Таймыр, бухты Карского моря, «озера-фьорды», каньоны Плато Путорана и озеро Лама, названное таймырским Байкалом.

Среди популярных направлений и круизы по Лене — самой длинной реке в мире, которая полностью протекает в зоне вечной мерзлоты. Туристы видят природный парк «Ленские столбы». Также здесь можно посмотреть сохранившегося мамонта и знаменитый карьер Мир, где добывают алмазы открытым способом.

По словам Светланы Гончаровой, большой спрос летом 2024 года наблюдался и на круизы выходного дня — когда теплоход отправляется в пятницу из Москвы и возвращается обратно в воскресенье.

— Это, как правило, круизы до Углича, Твери, Мышкина либо по Оке до села Константиново, — добавила она.

Дарья Коваленко отметила, что важно популяризировать отдых на реках.

— В таком виде современные туристические комплексы и зоны отдыха, например на Волге, вполне могут конкурировать с отдыхом на море, — сказала она.

Как увеличить турпоток

Однако большинство пристаней и причалов на круизных маршрутах находятся в плохом состоянии и доступны далеко не всем, указали в Atlas. Набережные волжских городов, как правило, состоят из типовых элементов, выглядят безлико и не отражают характер города.

— Из-за однообразия вида и дефицита благоустройства они малопривлекательны для туристов, — указали там. — То же самое происходит на набережных, примыкающих к природным заповедникам: здесь не хватает комплексных многофункциональных речных туристско-рекреационных комплексов, марин с культурной и гостиничной инфраструктурой, возрожденных речных вокзалов.

Сами туристы нередко жалуются и на состояние судов. По их словам, многие теплоходы запущены.

«Лязг, шум и визг в каюте, бессонные ночи, бездействие персонала по важному вопросу, наглое выпрашивание чаевых всеми способами», — рассказала одна из туристок.

«Сильная вибрация, запах на корме средней палубы от дыма из трубы. Также из трубы вылетали хлопья сажи, которые оседали на креслах кормы. Испачкал футболку, не отстирывается», — поделился еще один покупатель тура.

Другой проблемой оказалось изменение маршрутов.

«Круиз на теплоходе «Григорий Пирогов» 12–18 августа 2024 года очень сильно поколебал мою любовь к речным круизам, — поделилась одна из путешественниц. — Компания изменила маршрут. Еще в декабре 2023 года, а я покупала тур сильно заранее, из маршрута без объяснения причин убрали Рыбинск и ничем его не заменили. Дальше был шок от самого корабля и каюты».

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян пояснил «Известиям», что предложение круизов сейчас кратно опережает спрос. Связано это с тем, что многие суда, которые до 2020 года работали только с иностранными туристами, переориентировались на россиян.

— Начиная с 2023 года весь флот, который не работал с российскими туристами, вышел из затонов, — пояснил эксперт. — Обычно эти суда были сделаны либо в Австрии, либо в ГДР. Судов российского производства у нас практически нет. Соответственно, начиная с 2023 года резко обрушились цены на речные круизы, а после этого вырос спрос и появилась гигантская конкуренция.

Но после ухода иностранной аудитории для россиян стали доступны суда, которые были отреставрированы, и не один раз, отметил Алексан Мкртчян. То есть теплоходу по документам 40 лет, а выглядит он совершенно новым.

— Инфраструктура портов также оставляет желать лучшего, — отметил он. — Более-менее в Москве прилично, а вот Петербург вызывает вопросы, как и остальные города маршрутов. Допустим, в том же Ростове стоит теплоход и некуда автобусу подойти за пассажирами, и люди, в частности пенсионеры с чемоданами, шли несколько сот метров до транспортного средства.

Сейчас, по его словам, круизный туризм молодеет. Если раньше основной аудиторией были люди 50+, то теперь этот показатель снизился до 40+.

Директор по развитию «Мостурфлота» Светлана Гончарова добавила, что помимо инфраструктуры одна из основных проблем непопулярности круизного туризма — низкая информированность граждан.

Стимулом для развития набережных и привлечения туристов могут стать не только речные круизы, но и, к примеру, короткие экскурсионные маршруты, водные спортивные активности, подчеркнула Дарья Коваленко.