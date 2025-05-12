В ФРГ предупредили о возможных санкциях против РФ при отказе от прекращения огня
Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус 12 мая заявил, что ФРГ введет санкции против России в случае отказа Москвы заключить соглашение о прекращении огня на Украине до конца дня.
«Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов», — цитирует его газета Berliner Zeitung.
Пресс-секретарь правительства ФРГ добавил, что ограничительные меры против РФ будут подготовлены совместно с европейскими партнерами Берлина.
Ранее в этот день глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ готова продолжить поставки вооружения Украине при отсутствии перемирия.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 10 мая призвали Россию договориться о полном 30-дневном прекращении огня.
Тогда же французский лидер допустил введение новых санкций в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что запугивать Россию санкциями — это «пустое дело».