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Макрон допустил новые санкции в случае отказа РФ от условий Киева по перемирию

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Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
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Новый пакет антироссийских санкций может быть введен в течение нескольких дней в случае непринятия Москвой условий Киева по перемирию на 30 дней. Об этом 10 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.

«Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций», — подчеркнул он.

Макрон заявил, что новые санкции будут «гораздо жестче» для российской экономики и должны выполнять роль сдерживающего фактора. При этом он отметил, что готов способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной.

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Американский лидер Дональд Трамп 8 мая призвал Россию и Украину принять 30-дневное перемирие. По его словам, администрация США вместе с партнерами введет санкции, если данная инициатива не будет согласована. Он отметил, что надеется на соблюдение прекращения огня обеими сторонами.

25 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что антироссийские санкции не помешали экономическому развитию РФ. Он отметил, что рост российской экономики за последние два года составляет 4,1%.

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