В Совбезе заявили об отсутствии влияния санкций против РФ на экономику страны

Санкции против России не помешали росту ее торговли. Об этом 25 апреля заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.

«Результаты очень даже заметные. Рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли. По итогам года, несмотря на санкции, он увеличился на $3,8 млрд и составил более $716 млрд. Профицит внешнеторгового баланса вырос на $7 млрд, составив порядка $146 млрд», — сказал он в интервью ТАСС.

Шойгу отметил, что за 2024 год объем промышленного производства в стране увеличился на 4,6%. Это произошло из-за роста производства в обрабатывающей промышленности на 8,5%. Так, по итогам 2024 года доходы федерального бюджета, включая нефтегазовые, выросли примерно на 26%.

В посольстве России в Лондоне 24 апреля назвали бессмысленными санкции Великобритании на передачу технологий и программного обеспечения в РФ, а также ограничения в отношении ряда товаров. В диппредставительстве подчеркнули, что новые ограничения не окажут никакого эффекта на Россию.

В тот же день британские власти заблокировали России доступ к передовым технологиям, среди которых программное обеспечение для поиска и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Уточнялось, что в список запрещенных товаров включены и контроллеры для игровых консолей.